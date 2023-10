La Belgique également frappée par la tempête Ciaran ? « Ce ne sera pas comme en France »

C’est une tempête qui fait déjà beaucoup parler. La tempête Ciaran va frapper l’Ouest de la France dans la nuit de mecredi à jeudi et risque de faire de nombreux dégâts puisque Météo-France attend « de fortes rafales de vent » pouvant atteindre jusqu’à 140 km/h sur le littoral breton, auxquelles s’ajoutent également « des précipitations parfois soutenues ».

Les prévisions météo pour la semaineDemain mardi, le temps sera généralement sec sous un ciel gris au sud du sillon Sambre et Meuse, avec des nuages bas, brumes et brouillards. Ailleurs, on bénéficiera d'éclaircies parfois larges. L'après-midi, la nébulosité deviendra variable partout avec des averses par endroits.

Herfststorm Ciarán op komst: "Veel regen en felle rukwinden"Een blik naar buiten leert dat de herfst duidelijk in het land is. In de tweede helft van deze week krijgen we nog meer regen en wind, met dank aan de krachtige herfst­storm Ciarán. "Donderdag en vrijdag verwachten we felle rukwinden, en wellicht ook in het weekend", zegt weerman Frank Deboosere.

