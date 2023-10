Nieuw kunstwerk onder bruggetje Klokstraat

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Kil is goud waard voor Lyra-Lierse tegen Berchem SportLyra-Lierse won de uitwedstrijd tegen Berchem Sport met 0-1. Kil maakte in de tweede helft het enige doelpunt van het duel. Berchem Sport eindigde de wedstrijd met 10 spelers. Lire la suite ⮕

Opluchting bij Lyra-Lierse na winst in derby tegen Berchem SportLyra-Lierse startte het seizoen zonder glans. Een overvolle ziekenboeg en de nodige pech zorgden ervoor dat het tij dringend moest keren. De Pallieters mogen zich optrekken aan de derbyzege op het veld van Berchem Sport. Lire la suite ⮕

Berchem Sport slikt eerste thuisnederlaag: “Dit was onze beste prestatie van het seizoen”Het treffen tegen Lyra-Lierse was zoals een derby hoort te zijn. Een stevige strijd, pittige duels, inzet langs beide kanten en twee supportersgroepen die om beurten het voortouw namen in de gezangen langs de zijlijn. Dat men in beide kampen van mening was dat men de beste kansen creëerde, geeft aan hoe dicht winst en verlies bij elkaar lagen. Lire la suite ⮕

Victorieux sur le terrain de la NSeth Berchem, Saint-Michel renoue avec la victoireLa NSeth reste sur trois revers alors que de son côté Saint-Michel renoue avec le succès après avoir enregistré un 2/12. Lire la suite ⮕

Een weekend van liberale zelfkastijding: ‘Op deze manier gaat alles ten onder’Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek. Lire la suite ⮕

Veertiende editie van Race for the Cure om borstkanker extra onder de aandacht te brengenDeze voormiddag ging in Antwerpen de veertiende editie van de Race for the Cure door. Een loop en wandelevenement georganiseerd door Think Pink om borstkanker extra onder de aandacht te brengen. Deelnemers konden kiezen tussen zes kilometer lopen of voor een wandeling van drie kilometer. Lire la suite ⮕