Kan het Amerikaanse machtsvertoon escaleren in het Midden-Oosten?

Na een decennium van verminderde militaire aanwezigheid in het Midden-Oosten is Amerika terug met een enorm machtsvertoon. In de afgelopen dagen zijn er twee gevechtssquadrons ingevlogen. Ze volgen op de inzet van twee vliegdekschepen, meerdere luchtverdedigingssystemen en massale hulp aan Israël.

‘Als Iran of zijn proxy’s ergens Amerikaans personeel aanvallen, dan zullen we onze mensen verdedigen, snel en vastberaden’, zei Antony Blinken, minister van Buitenlandse Zaken, op 24 oktober in de Verenigde Naties. Een dag later kwamen leiders van Hamas, Hezbollah en de Islamitische Jihad samen in Beiroet en beloofden ‘een overwinning voor het verzet’ te behalen.

De Nimitz-klasse USS Dwight D. Eisenhower, die naar de Golf vaart, heeft een vergelijkbare reeks luchtmiddelen aan boord. Beide vliegdekschepen worden geëscorteerd door maximaal vijf torpedojagers met Aegis-luchtverdedigingsradars en raketafweersystemen die kunnen worden gebruikt om Israël en de Golfstaten te beschermen. headtopics.com

Hoe kunnen die strijdkrachten worden ingezet? Er zijn wellicht drie sporten op Amerika’s escalatieladder: inlichtingen verzamelen, defensieve actie en offensieve actie. Als afschrikking faalt, is de volgende stap defensieve actie, die nog steeds relatief gemakkelijk te rechtvaardigen is voor het Amerikaanse publiek. Er is al één voorbeeld: Op 19 oktober onderschepte een destroyer van de marine raketten die vanuit Jemen werden afgevuurd, blijkbaar door door Iran gesteunde Houthi-rebellen die Israël als doelwit hadden.

Na defensieve actie komt de derde sport van de ladder: offensieve actie, een veel controversiëlere stap. Offensieve acties als vergelding voor aanvallen op Amerikaanse troepen zijn het gemakkelijkst te rechtvaardigen. Er zijn 2500 manschappen in Irak en 900 Amerikanen bij Koerdische strijders in Syrië. headtopics.com

