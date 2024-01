Le Comité international olympique a confirmé que les sportifs (blancs) russes sont les bienvenus aux Jeux olympiques de Paris. Cependant, ils devront participer en tant qu'« Athlètes neutres individuels », sans faire partie d'une équipe et sans référence au drapeau ou à l'hymne national de (la Biélorussie).

Les sportifs, leurs entraîneurs et accompagnateurs ne doivent pas être liés contractuellement à l'armée ou aux services de sécurité de leur pays, et ne doivent pas avoir ouvertement soutenu la guerre en Ukraine. Pour justifier cette décision, le CIO a souligné qu'une « majorité écrasante » d'athlètes estime que leurs collègues ne doivent pas être punis pour les actes de leur gouvernement. Bien sûr, l'Ukraine n'était pas satisfaite de cette décision. « Le CIO a donné à la Russie le feu vert pour utiliser les Jeux olympiques comme une arme de propagande », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleb. La Russie a également exprimé son mécontentement





