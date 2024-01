Quota en politique : une discrimination selon Jean-Marie Dedecker

‘Quota zijn discriminerend en positieve discriminatie is ook discriminatie’, schrijft Jean-Marie Dedecker nu de partijen volop hun lijsten aan het samenstellen zijn voor de komende verkiezingen. Op de hoofdkwartieren van de politieke partijen wordt er koortsachtig aan de samenstelling van de kieslijsten gesleuteld.

Er moeten niet alleen genoeg kandidaten gevonden worden die zich nog willen laten beschimpen in het politieke theater, maar er moeten evenveel mannetjes en vrouwtjes op de lijsten staan. De verplichting om met deze quota te werken dateert al van 2002. In 1994 was amper 10 procent van onze volksvertegenwoordigers van het vrouwelijk geslacht. Toen werd er een wet uitgevaardigd dat de kandidatenlijsten voor een derde uit vrouwen dienden te bestaan. Acht jaar later werd de huidige pariteitswet gestemd, waarbij de eerste twee kandidaten zelfs verplicht van een ander geslacht moeten zij





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

De roep om een sterke rechter‘Naast de roep om een sterke leider krijgen we straks nog de roep om een sterke rechter’, schrijft Jean-Marie Dedecker bij het begin van de kerstvakantie. Dit is zijn laatste column van dit jaar.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Lisa Marie Presley, Paco Rabanne, Tina Turner, Claude Barzotti... Ces stars qui nous ont quittés en 2023C'est une page qui se tourne, 2023 laissera bientôt place à 2024. Pour clôturer cette année, nous vous proposons un retour sur ces personnalités qui nous ont quittés.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Les 10% des Belges les plus riches émettent-ils vraiment 50 tonnes de CO2, soit dix fois plus que les 10% les plus pauvres ?Sur le plateau de QR Le Débat ce mercredi 13 décembre, Jean-Marc Nollet (Ecolo) et Georges-Louis Bouchez (MR) se sont...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les socialistes wallons dans le déni de réalité selon Jules GheudePour l’essayiste politique Jules Gheude, les socialistes Jean-Claude Marcourt, Elio Di Rupo et Paul Magnette sont dans le déni de réalité concernant l’état de la Wallonie.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Jésus est-il né un 25 décembre ? Marie était-elle vierge ? 50 clichés crucifiés par les historiensA-t-il vraiment existé ? Avait-il des frères et des soeurs ? Qui étaient ses disciples ? Les questions sur Jésus sont nombreuses.

La source: sportfootmag - 🏆 4. / 68 Lire la suite »

Le Forem : un acteur clé pour l'emploi en WallonieJulie Morelle discute de l'efficacité du Forem avec Marie-Kristine Van Bockestael, l'ancienne administratrice générale, à la retraite. Depuis les crises pétrolières et financières, le Forem a été perçu comme un sauveur pour les demandeurs d'emploi en Wallonie.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »