‘Naast de roep om een sterke leider krijgen we straks nog de roep om een sterke rechter’, schrijft Jean-Marie Dedecker bij het begin van de kerstvakantie. Dit is zijn laatste column van dit jaar. Politiek beoefenen en wetten maken hebben een nieuwe vorm aangenomen. De gang van zaken verloopt niet meer alleen volgens de klassieke (volks)vertegenwoordiging en de toetsing van nieuwe wetgeving aan het oordeel van het Grondwettelijk Hof of de Raad van State.

Belangengroepen en minderheden proberen met klachten via de rechtbank stelselmatig een interpretatie van de wet af te dwingen die strookt met hun eigen belangen, om ze dan als gelegitimeerd precedent te gebruiken voor het behalen van hun eigen doelstellingen. Het zijn veelal gesubsidieerde niet-gouvernementele organisaties die zich als morele lobbygroepen en als geweten van de samenleving opwerpen. Het is een vorm van strategische procesvoering om de volkssoevereiniteit en het algemeen belang ondergeschikt te maken aan de uitspraken en de levensbeschouwing van individuele rechter





