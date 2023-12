Les socialistes wallons dans le déni de réalité selon Jules Gheude

Pour l’essayiste politique Jules Gheude, les socialistes Jean-Claude Marcourt, Elio Di Rupo et Paul Magnette sont dans le déni de réalité concernant l’état de la Wallonie. Le 15 janvier 2023, Jean-Claude Marcourt, président du Parlement wallon, remettait sa démission, de même que les membres du Bureau, dans le cadre de l’affaire qui touchait le greffier. Un an plus tard, âgé de 67 ans, il nous informe de sa décision de ne pas se présenter aux élections du 9 juin 2024.

Ce qui ne l’empêche toutefois pas d’accepter d’entrer au conseil d’administration deau « Soir » , l’homme explique ne plus être en phase avec la façon dont la politique se fait aujourd’hui. Rappelant ses deux amours – Liège et la Wallonie -, il précise : « D’une manière générale, je trouve scandaleux qu’à chaque incident, on fasse référence à un. De manière lancinante, une petite musique dit que ce qui est fait en Wallonie est mal fait. Ce n’est pas vrai ! Même si nous avons des problème





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les détails qui font la différence pour les athlètes belgesAu Comité olympique et interfédéral belge (COIB), on met tout en œuvre pour maximiser les chances des athlètes belges en les mettant dans les meilleures conditions. Pendant un stage à Belek, en Turquie, 154 personnes ont accompagné les 76 athlètes présents pour préparer les Jeux olympiques de l'été prochain. Parmi ces personnes, nous avons rencontré Johan Bellemans, le médecin du Team Belgium, qui joue un rôle crucial dans la prévention des blessures.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Les obligations sont plus attractives que les actions selon Charlotte de MontpellierCharlotte de Montpellier, macroéconomiste chez ING, livre ses conseils pour déjouer les pièges de la diversification et affirme que les obligations sont plus attractives que les actions.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Scandales et problèmes pour les partis politiques belgesVooruit perd son président suite à des déclarations racistes et Écolo fait face à des problèmes éthiques et environnementaux, notamment avec la pollution de l'eau du robinet.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Progrès dans les négociations pour la libération des otages entre le Hamas et IsraëlLe Hamas et Israël ont fait état de progrès dans les négociations pour la libération des otages. Le Premier ministre israélien a déclaré que des bonnes nouvelles pourraient arriver bientôt. Le président américain a également affirmé que les deux parties étaient très proches d'un accord.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Wonder Woman 1984 : la hotte culturelle idéale pour les fêtes de fin d’annéeBesoin d’inspiration pour ravir la famille et les amis? La rédaction de Focus Vif vous a concocté la hotte culturelle idéale pour les fêtes de fin d’année. Wonder Woman 1984, réalisé par Patty Jenkins, a été l’incontestable triomphateur de l’été cinéma, devenant notamment au passage le plus grand succès au box-office jamais enregistré par la Warner et le film le plus rentable réalisé par une femme de l’Histoire. Démarrant au cœur du paradis matriarcal plastifié de Barbieland à la manière d’une irrésistible satire de comédie musicale mêlant disco et fantasy, le film épate d’emblée par la drôlerie et l’inventivité de l’univers qu’il déploie. Bourré jusqu’à la gueule de chouettes idées narratives et de trouvailles visuelles, il déjoue avec beaucoup de malice le piège du vulgaire produit publicitaire déguisé en sucrerie pop en alignant les gags ravageurs empreints de critique sociale.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Retrouvailles festives pour les super-modèles belgesDans les années 1990 et 2000, les super-modèles belges font leur retour pour des retrouvailles festives exclusives. Anouck Lepère, l'une des mannequins les mieux payées au monde, parle de son expérience et de ses projets actuels.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »