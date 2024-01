Lien entre l'activité physique et la tolérance à la douleur

La douleur chronique peut être déclenchée par le cerveau de tant de façons différentes qu’il est très peu probable qu’un traitement puisse un jour aider la plupart des personnes qui en souffrent. L’étude a pu établir un lien direct entre le niveau d’activité physique et le degré de tolérance à la douleur : plus une personne est active, moins elle est sensible à la douleur.

La douleur est toutefois un terme relatif dans l’étude : elle a été évaluée en mesurant la durée pendant laquelle une personne pouvait maintenir sa main dans une eau à 3 degrés. L’étude illustre ce que certaines personnes ont déjà expérimenté elles-mêmes, mais que beaucoup d’autres ne réalisent pas encore : par exemple, qu’il ne faut pas essayer de contrer les douleurs dorsales en s’allongeant le plus possible, mais en continuant à bouge





Investir dans une chambre d'hôtel : une nouvelle tendance pour les particuliersInvestir dans une chambre au sein d’un complexe hôtelier séduit de plus en plus les particuliers. Des formules plus accessibles sont proposées, offrant aux investisseurs immobiliers la possibilité d’acquérir une chambre au sein de leur établissement. Les complexes hôteliers s’engagent à meubler le bien et à gérer la location de la chambre ainsi que tous les services.

Mary Ratcliffe : une adolescente qui a aidé à décoder les messages nazisMary Ratcliffe était encore adolescente lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Une jeune femme avec un impact énorme. Car sa connaissance de la machine Bombe a aidé les Britanniques à décoder les messages allemands. Ce qui, selon beaucoup, a permis de raccourcir la durée de la guerre et de sauver des millions de vies.

Les faiblesses de l'enseignement francophone selon une enquête PISACertains se basent sur les enquêtes PISA pour souligner les faiblesses de l'enseignement francophone, mais il est important de noter les inégalités entre les filières d'enseignement et les résultats faibles dans la filière qualifiante.

Une mandataire politique ignore les déclarations sur le Moyen-OrientUne mandataire politique depuis plus de 20 ans semble ignorer les déclarations sur le Moyen-Orient, malgré la diffusion d'assassinats par le mouvement en question. Les élections approchent et il est temps de se faire remarquer.

Les difficultés d'une personne en reconversion professionnelleAnn PeutemanLiesbeth Kennes donne des cours de néerlandais et d'anglais au Busleyden Atheneum à Malines depuis le 1er septembre. À chaque vacance, Knack lui demande son expérience en tant que personne en reconversion professionnelle.

Les insectes, une solution respectueuse du climat pour fournir des protéinesLes insectes sont une solution respectueuse du climat pour fournir des protéines à la population mondiale sans détruire l’environnement. Bientôt des hamburgers de sauterelles ?

