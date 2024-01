L'utilisation de la rilatine et les préjugés liés aux médicaments contre les problèmes psychiques

Ondernemer, journaliste, podcaster et auteure de 'Aut of the Box', Magali De Reu écrit : 'Trop souvent, les personnes prenant des médicaments contre les problèmes psychiques sont confrontées à des préjugés. Nous ne devons pas minimiser l'impact de l'utilisation de ces médicaments, mais nous devons également traiter les conséquences du TDAH en tant que 'trouble' avec la même gravité.' Une fois de plus, l'utilisation de la rilatine est au centre de l'attention ces derniers jours.

Luc Van Gorp, président de la CM, a tiré la sonnette d'alarme concernant l'augmentation dramatique de l'utilisation de la rilatine chez les enfants et les jeunes. Il espère que dans quelques décennies, nous n'aurons pas à nous justifier d'avoir administré des médicaments à des jeunes en pleine croissance dans le but de les faire entrer dans le système adulte. En raison de mes problèmes de concentration et de mes mauvais résultats scolaires, j'étais souvent qualifiée de 'stupide' au début de mes années au lycée





