Les travailleurs prioritaires pour les logements sociaux en Flandre à partir de 2025

A partir de 2025, en Flandre, les candidats à un logement social qui travaillent auront la priorité sur les autres. Le ministre flamand du Logement, Matthias Diependaele (N-VA) a obtenu le feu vert de son gouvernement pour mettre cette nouvelle mesure en place. Celle-là, et d’autres. Les locataires sociaux qui travaillent bénéficieront d’une prime pouvant aller jusqu’à 2500 euros, qui leur sera versée au moment où ils passeront du marché locatif social au privé.

Les locataires sociaux sans emploi (et les candidats à un logement social sans emploi) devront suivre un parcours d’insertion professionnelle sous la houlette du VDAB, l’office flamand de l’emploi. Et tous les contrats de bail auront désormais une durée limitée de 9 ans (ce qui n'était le cas que pour les baux signés après 2017). La Flandre durcit donc les conditions d’accès aux logements sociaux. Le raisonnement ? Vu que les loyers sociaux augmentent en fonction des revenus, cela n’encourage pas à augmenter ses revenu





