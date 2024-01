Les véhicules non conformes aux normes seront interdits sur les routes en Wallonie

L’information est presque passée inaperçue à la fin de l'année 2022 : les véhicules ne répondant pas à certaines normes allaient se voir refuser l’accès sur nos routes en Wallonie. C’est déjà le cas dans toutes les communes de la région Bruxelloise à l’intérieur du grand ring. Chaque véhicule correspond à une norme 'euro' déterminant son aspect polluant entre autres lié au dégagement de particules fines.

Étant donné le contexte économique difficile post-covid et la guerre en Ukraine la nouvelle réglementation interdisant les véhicules sans Euronorme et Euronorme 1, 2 et 3 est reportée au 1er janvier 2025. Pour se faire une idée, cela correspond à 17500 véhicules représentant à 0.84% du parc automobile belge. Suivant la date de fabrication, la catégorie et le carburant de votre véhicule une norme Euro lui est associée, il vous faudra envisager le changement de votre véhicule dans les prochains mois… ou les prochaines années ! C’est désormais officiel, les propriétaires disposent donc d'une année pour se séparer de leur vieille voitur





