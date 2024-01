Les phénomènes 'Barbie' et 'Oppenheimer' en lice pour les Golden Globes

Les phénomènes 'Barbie' et 'Oppenheimer' sont bien partis pour remportés les Golden Globes. Sortis le même week-end, ils ont enfanté le phénomène viral 'Barbenheimer', qui a poussé de nombreux spectateurs à enchaîner les deux films en salle.Résultat, le duo revendique 2,4 milliards de dollars de recettes au box-office et 17 nominations aux Golden Globes.

'Ils sont tellement différents l'un de l'autre, et pourtant ils ont tous deux connu le succès', observe le producteur de la cérémonie, Glenn Weiss.La satire de la société vue en rose et le nouveau bébé de Christopher Nolan Réalisé par Greta Gerwig, 'Barbie' profite de l'aura mondiale de la poupée en plastique pour livrer une satire acerbe sur la misogynie et mettre en lumière l'émancipation des femmes.Le film mène la danse avec neuf nominations et est notamment pressenti pour rafler le prix de la meilleure comédie et du meilleur scénario. Avec les plus grosses recettes en salles de l'année, il part également favori pour une nouvelle récompense créée pour honorer le succès au box-offic





rtlinfo » / 🏆 8. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les films 'Barbie' et 'Oppenheimer' favoris aux Golden GlobesLes films 'Barbie' et 'Oppenheimer' sont les favoris pour les 81e Golden Globes après avoir dominé le box-office et suscité un phénomène viral. Ils ont accumulé 2,4 milliards de dollars de recettes et 17 nominations.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les 10% des Belges les plus riches émettent-ils vraiment 50 tonnes de CO2, soit dix fois plus que les 10% les plus pauvres ?Sur le plateau de QR Le Débat ce mercredi 13 décembre, Jean-Marc Nollet (Ecolo) et Georges-Louis Bouchez (MR) se sont...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les travailleurs prioritaires pour les logements sociaux en Flandre à partir de 2025A partir de 2025, en Flandre, les candidats à un logement social qui travaillent auront la priorité sur les autres. Les locataires sociaux qui travaillent bénéficieront d’une prime pouvant aller jusqu’à 2500 euros. Les locataires sociaux sans emploi devront suivre un parcours d’insertion professionnelle. Tous les contrats de bail auront désormais une durée limitée de 9 ans.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

« Ici le monde » : à Noël, les Mexicains en ont plein les boules !Ici le monde c’est un voyage en 3 escales de ce qui fait l’actualité à l’étranger. Au Mexique, le réveillon de...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les obligations sont plus attractives que les actions selon Charlotte de MontpellierCharlotte de Montpellier, macroéconomiste chez ING, livre ses conseils pour déjouer les pièges de la diversification et affirme que les obligations sont plus attractives que les actions.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Les véhicules non conformes aux normes seront interdits sur les routes en WallonieLes véhicules ne répondant pas à certaines normes vont se voir refuser l’accès sur les routes en Wallonie. La nouvelle réglementation interdisant les véhicules sans Euronorme et Euronorme 1, 2 et 3 est reportée au 1er janvier 2025.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »