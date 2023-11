Les parcs et rues boisées fermés ce jeudi à Huy et Waremme en raison de la tempête Ciarán

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Mort de Matthew Perry : cet élément qui prouve que le drame aurait pu être évité

Disparition du petit Emile : un proche du jeune agriculteur soupçonné brise le silence, « il n’est ni suspect, ni innocent » Salaires, loyers, comptes en banque...: voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er novembre 2023

Tempête Ciaran : aucun train ne circulera jeudi entre Bruges et la CôteAucun train reliant Bruges et la Côte ne circulera jeudi en raison des prévisions de tempête annoncées par l’Institut royal météorologique, a indiqué mercredi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Lire la suite ⮕

Storm Ciarán speelt ook Sinterklaas parten: kindervriend ruilt schip en koets voor autoDoor het aangekondigde stormweer ziet Sinterklaas zich genoodzaakt om zijn traditionele vroege aankomst in Wijnegem op donderdag 2 november aan te passen. “Ook voor Sinterklaas is veiligheid namelijk een topprioriteit”, aldus schepen van Feestelijkheden Juul Liekens (N-VA). Lire la suite ⮕

Storm Ciarán nadert: wat kunt u hier verwachten?Donderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Het treinverkeer tussen Brugge en de kust wordt stilgelegd. Lire la suite ⮕

Tempête Ciaran : la Belgique en alerte jaune, le numéro 1722 activé !En raison du passage prévu de la tempête Ciarán, le numéro d’appel d’urgence 1722 pour les dégâts causés par les tempêtes et l’eau a été activé. C’est ce qu’a annoncé mercredi le département de l’Intérieur du gouvernement fédéral. Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

