Tempête Ciaran : la Belgique en alerte jaune, le numéro 1722 activé !

Le numéro 1722 est destiné aux cas où le pronostic vital n’est pas engagé, par exemple en cas de tempête ou de dégâts des eaux nécessitant l’intervention des pompiers. De cette manière, la ligne d’urgence 112 peut être réservée aux situations potentiellement mortelles.L’IRM a placé la Belgique en avertissement jaune à partir de cette nuit jusqu’à jeudi 23h.

Ceux-ci traitent d’abord les appels urgents du 112, et seulement en second lieu les appels au 1722. Si votre zone de feu dispose de son propre e-desk, vous pouvez également vous y rendre.Interior conseille d’attendre patiemment l’arrivée des pompiers et de ne pas les recontacter. « Les pompiers examinent la situation au cas par cas et donnent la priorité aux personnes en danger de mort.

Tempête Ciaran : aucun train ne circulera jeudi entre Bruges et la CôteAucun train reliant Bruges et la Côte ne circulera jeudi en raison des prévisions de tempête annoncées par l’Institut royal météorologique, a indiqué mercredi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Basket - Coupe de Belgique | Herve-Battice en quête d’un exploit face àHerve-Battice va vivre un match de gala ce mercredi à la maison en coupe de Belgique face à la TDW1 de Courtrai. Lire la suite ⮕

– coupe de belgique – évocation : Coupe de BelgiqueLe 6 octobre 1965, Marchienne, qui serait avalé par l’Olympic en 2000, perdait 16-0 à Anderlecht. C’est le record absolu de la Coupe, pour un match concernant une D1. Philippe Vincent (78 ans), le gardien marchiennois, se souvient… Lire la suite ⮕

– coupe de Belgique : Tennis de table | Deux belles affiches régionales en coupe de BelgiqueLe premier tour de la coupe de Belgique a rendu ses verdicts. Et le tirage au sort du 2e tour a été effectué et verra notamment s’opposer 4 équipes de Wapi, avec une grosse affiche entre Herseaux et Bon-Secours. Lire la suite ⮕

Tempête Ciaran : des rafales de vent jusqu’à 170 km/h attendues en Bretagne, avertissement jaune en Belgique jeudiL’Ouest de la France se prépare au passage de la tempête Ciaran. Météo France a placé trois départements bretons en... Lire la suite ⮕

La tempête Ciarán va avoir des conséquences en Belgique : l’IRM émet une alerte sur tout le pays, « ilL’avertissement entrera en vigueur ce jeudi et concernera l’ensemble de la Belgique. Lire la suite ⮕