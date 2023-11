Het gelijk van de bondscoach: plots zijn de Red Flames een stuntploeg

‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

‘Wie een Palestijnse martelaar wil worden krijgt zijn zin: sterven is zo makkelijk hier’Ik werp, dus ik ben: de Vlaming heeft een pijl in de maag

Topmatch van de Red Flames ontsierd door kletterende botsing: Engelse topspeelster afgevoerd met hoofdblessureDe Nations League-partij tussen de Red Flames en Europees kampioen Engeland werd in de 19de minuut even stilgelegd. Jassina Blom kwam zwaar in botsing met Alex Greenwood. Lire la suite ⮕

Topmatch van de Red Flames ontsierd door kletterende botsing: Engelse topspeelster afgevoerd met hoofdblessureDe Nations League-partij tussen de Red Flames en Europees kampioen Engeland werd in de 19de minuut even stilgelegd. Jassina Blom kwam zwaar in botsing met Alex Greenwood. Lire la suite ⮕

Wat een stunt van de Red Flames: Belgen winnen van Europees en vicewereldkampioen EngelandWat een Nations League-campagne voor de Red Flames. De Belgen stuntten tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland en pakten dankzij een 3-2-zege de volle buit. Na de thuiszege tegen Nederland is dit al de tweede stunt van de Red Flames in deze Nations League. Lire la suite ⮕

Wat een stunt van de Red Flames: Belgen winnen van Europees en vicewereldkampioen EngelandWat een Nations League-campagne voor de Red Flames. De Belgen stuntten tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland en pakten dankzij een 3-2-zege de volle buit. Na de thuiszege tegen Nederland is dit al de tweede stunt van de Red Flames in deze Nations League. Lire la suite ⮕

Pour Tine De Caigny, les Red Flames doivent 'oser davantage à la maison'Les Red Flames retrouveront l'Angleterre mardi à Den Dreef, à Louvain, quatre jours après avoir affronté les championnes d'Europe à Leicester (1-0) dans le cadre de la Ligue des Nations féminine. Lire la suite ⮕

Les Red Flames prêtes à recevoir l'Angleterre dans un stade plein en Ligue des NationsQuatre jours après s'être inclinées par le plus petit écart (1-0) face à l'Angleterre à Leicester, les Red Flames retrouveront les championnes d'Europe et vice-championnes du monde mardi au stade de Den Dreef à Louvain dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations féminine (Ligue A, groupe 1). Lire la suite ⮕