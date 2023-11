Gabon eist zeldzaam Afrikaans masker plots terug tijdens rechtszaak

Een echtpaar van 81 en 88 jaar uit het Franse Nîmes verkocht een masker dat het bij het opruimen had gevonden voor 150 euro aan een antiekhandelaar. Omdat die het op een veiling voor liefst 5,25 miljoen euro verkocht, voelde het echtpaar zich bedrogen en daagde het de handelaar voor de rechter omdat die zou hebben geweten dat het voorwerp veel meer waard was.

Het masker in kwestie is een uit hout vervaardigd Fang-masker uit Gabon, dat gebruikt werd bij ceremoniën als huwelijken en begrafenissen. De maskers worden gemaakt door de Fang-bevolking, die in gebieden in Kameroen, Gabon en Equatoriaal-Guinea woont. De maskers zijn erg zeldzaam en zijn wereldwijd amper in musea te vinden.Dinsdag begon het proces. Daarop zei de advocaat van meneer en mevrouw Fournier dat zij zich bekocht voelen.

Volgens de advocaat van de handelaar was die zich van geen kwaad bewust. ‘Dit is geen triviaal object. Het komt van een familielid dat gouverneur was in Afrika en het heeft meegebracht. Als je zoiets thuis hebt, moet je meer op je hoede zijn voor je het zomaar wegdoet.’ Hij benadrukte ook dat zijn cliënt net als de verkopers geen idee had van de waarde van het masker op het moment van de transactie.De Fourniers vragen de annulatie van de verkoop en een schadevergoeding van 300.000 euro. headtopics.com

