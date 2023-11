Storm Ciarán nadert: wat kunt u hier verwachten?

Maar wat mag u verder verwachten?De herfststorm Ciarán is ontstaan boven de Atlantische Oceaan door de botsing tussen koude en warme lucht en leidt tot een krachtige zuidwestelijke stroming die zich via Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk donderdagochtend een weg zal banen naar ons land.

Het KMI kondigde dinsdagochtend al voor het hele land een code geel af voor wind die zal gelden op donderdag van 4 tot 23 uur. Voor de provincie West-Vlaanderen kondigde het KMI woensdagochtend een code oranje af. Het treinverkeer tussen Brugge en de kust wordt preventief geschrapt. Elders op het spoorwegnet geldt een snelheidsbeperking tot 80 km/u.

‘We voorspellen een windkracht van 6 à 7 beaufort en rukwinden van zo’n 100 km/u. Lokaal zijn ze misschien nog iets krachtiger, tot 110 kilometer per uur’, zegt KMI-weerman David Dehenauw. ‘Op zee zal het zwaarder stormen, met windsnelheden tot 10 beaufort, maar dat zullen we aan land niet merken.’ In het Belgische binnenland worden windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur voorspeld, in het oosten van het land waait het iets minder hard, met windstoten van 70 tot 90 km/u. headtopics.com

Een code oranje voor wind zal ook van kracht zijn in het Verenigd Koninkrijk, met name in het zuiden en het zuidwesten van Engeland. In de meeste kustgebieden in Spanje geldt morgen een code oranje voor stormvloed. In Galicië, in het uiterste noordwesten, is het zelfs een code rood.

