Storm Ciarán speelt ook Sinterklaas parten: kindervriend ruilt schip en koets voor auto

Normaal zou Sinterklaas om 13.30u donderdag met per schip aankomen in Wijnegem en vervolgens naar het Marktplein trekken waar een heus kinderdorp met springkastelen en animatie klaar zou staan voor hem.

“Samen met Wijnegem – Shop Eat Enjoy en de Raad voor lokale economie bekeken we met Sinterklaas wat er wel mogelijk was. Zo zal Sinterklaas zijn vaarschema aanpassen en het laatste stuk van zijn reis per auto afleggen.”

Ook het springkastelenfestijn op het Marktplein gaat dus niet door. Om 13.30 verwacht Wijnegem Sinterklaas ineens aan de hoofdingang van Wijnegem – Shop Eat Enjoy waar hij vervolgens naar zijn ‘huis’ in de centrale hal zal trekken. Zijn pieten zijn uiteraard ook van de partij en voorzien een heus spektakel om Sinterklaas te verwelkomen. headtopics.com

In provinciale is het ook plezant, vraag dat maar aan de mannen van Bornem die door een knappe zege op Lint hun eerste punten van het seizoen pakten. En in Bucovina Loenhout hebben ze zondag voor …De wedstrijd tussen Oxford Hemiksem en Wijnegem eindigde zondag op 1-5. Dit resultaat betekent dat Wijnegem nu zeven overwinningen op rij heeft behaald.In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. …Tijdens het Feest van het Boek organiseert Standaard Boekhandel van 27 oktober tot en met 5 november allerlei leuke extra’s voor in hun 140 winkels verspreid over Vlaanderen. In Wijnegem is er op … headtopics.com

Code geel voor felle windstoten op donderdag door storm Ciarán: meerdere parken blijven dicht, lichtspektakelFelle windstoten zullen donderdag ons land, en dan vooral de kust, teisteren. De weerdiensten verwachten windstoten tot 100 kilometer per uur en lokaal mogelijk zelfs meer. Meerdere steden en gemeenten nemen daardoor maatregelen. Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕

Storm Ciarán nadert: wat kunt u hier verwachten?Donderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Het treinverkeer tussen Brugge en de kust wordt stilgelegd. Lire la suite ⮕

Provinciale domeinen sluiten door stormDe provinciale groen- en recreatiedomeinen blijven op donderdag 2 november gesloten. De oorzaak is de komst van storm Ciarán met rukwinden tot zelfs 100 kilometer per uur. De verwachting is dat de domeinen weer toegankelijk zijn vanaf vrijdag 3 november na het opmeten van eventuele schade. Lire la suite ⮕

Tempête Ciaran : aucun train ne circulera jeudi entre Bruges et la CôteAucun train reliant Bruges et la Côte ne circulera jeudi en raison des prévisions de tempête annoncées par l’Institut royal météorologique, a indiqué mercredi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Lire la suite ⮕