La première décade du mois d'octobre 2023 est la plus chaude et sèche des mois d'octobre

01-11-23 16:23:00 RTL sport

Les dix premiers jours du mois d'octobre 2023 ont été les plus chauds et les plus secs jamais enregistrés en Belgique pour un mois d'octobre, informe mercredi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin mensuel.