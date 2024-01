Le gouverneur de Floride Ron DeSantis se retire de la course à l'investiture républicaine

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé ce dimanche se retirer de la course à l’investiture républicaine, et qu’il soutiendrait désormais son ex-rival en vue de l’élection présidentielle de novembre. 'Il est clair selon moi que la majorité des électeurs républicains de la primaire veulent donner une autre chance à Donald Trump', a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter).

Après l’annonce de ses résultats lors des premiers caucus républicains dans l’Iowa – 21% des voix contre 51% pour l’ancien président – le gouverneur aux positions dures sur l’immigration et l’avortement sait que sa candidature ne fera pas le poids. 'Je ne peux pas demander à nos bénévoles de donner de leur temps et de leur argent si nous n’avons pas un chemin clair vers la victoire', a-t-il justifié dans sa vidéo. 'J’ai eu des désaccords avec Donald Trump, comme sur la pandémie de coronavirus', mais 'Trump est meilleur que le sortant actuel, Joe Biden', a ajouté l’homme de 45 an





