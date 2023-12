Donald Trump geweerd uit primary's in Colorado en Maine

Donald Trump op campagne in de staat Iowa. De voorbije dagen hebben twee van de vijftig VS-staten – Colorado en Maine – duidelijk gemaakt dat Donald Trump niet mag deelnemen aan de komende primary’s voor de presidentsverkiezingen. De staat Oregon wikt nog over een beslissing. Wat is er aan de hand? Hoe loopt het af? Burgergroepen hebben in meerdere staten zaken aanhangig gemaakt met de bedoeling Donald Trump te weren uit de primary’s.

Dat zou gebeuren op basis vanDat artikel stelt een persoon geen ambt mag bekleden op nationaal of staatsniveau, burgerlijk of militair, of verkozen mag worden tot senator of volksvertegenwoordiger, die eerder een eed van trouw gezworen heeft aan de Grondwet, en vervolgens opstand en rebellie pleegde tegen de Grondwet, of vijanden van de Grondwet ondersteunde. In de meeste staten waar geprobeerd werd om Trump op basis van dit artikel uit de primary’s te weren, werd de zaak verticaal geklasseerd. Dat gebeurde in allerlei variaties, want de wetgeving verschilt per staa





SportVoetbal » / 🏆 18. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Trump mag niet op stembiljet in Colorado staan in 2024, beslist HooggerechtshofHet Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft dinsdag beslist dat Donald Trump zich niet verkiesbaar mag stellen voor het presidentschap vanwege zijn acties bij de verkiezingen van 2020. Het hof beval dat stembiljetten met zijn naam worden teruggetrokken uit de Republikeinse voorverkiezingen van de staat in 2024.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

L'absence de Joe Biden à la COP de DubaïL’éventualité d’une réélection en 2024 de Trump, dont on connaît le climato-scepticisme, influencera inévitablement l’issue de la COP de Dubaï. Donald Trump ? Non, Joe Biden, l’actuel locataire de la Maison Blanche. L’absence du démocrate, pourtant engagé dans la lutte contre le réchauffement, est dans les couloirs de la COP.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Trump-advocaat Rudy Giuliani moet 148 miljoen dollar smaadgeld betalen aan twee verkiezingsmedewerkersGiuliani (79) vertelde tijdens een sessie in het parlement van de staat Georgia leugens over twee zwarte verkiezingsmedewerkers. Hij beschuldigde hen

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Trump leidt in peilingen in belangrijke staten voor presidentsverkiezingenVolgens de peilingen van de Amerikaanse nieuwszender CNN staat Donald Trump voorop in twee belangrijke staten voor de presidentsverkiezingen. In die twee staten verloor hij nog in 2020.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Nikki Haley voert presidentscampagne in New Hampshire: ‘Ze heeft BIJNA mijn stem verdiend’Gary is een vrachtwagenchauffeur van een jaar of vijftig, en een partijloze kiezer. ‘Ik heb op Bill Clinton gestemd, op Obama, op Trump.’ Nu neigt hij in

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Trump mag niet op stembiljet in Colorado staan in 2024, beslist HooggerechtshofHet Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft dinsdag beslist dat Donald Trump zich niet verkiesbaar mag stellen voor het presidentschap vanwege zijn acties bij de verkiezingen van 2020. Het hof beval dat stembiljetten met zijn naam worden teruggetrokken uit de Republikeinse voorverkiezingen van de staat in 2024.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »