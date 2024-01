Donald Trump wint de eerste voorverkiezing in Iowa

Met meer dan de helft van de stemmen wint Donald Trump de eerste voorverkiezing, nooit haalde iemand die niet de zittende president was meer stemmen in Iowa. Ron DeSantis en Nikki Haley, dicht bijeen op grote afstand, proberen er toch nog de moed in te houden.Iedereen wist vooraf dat Donald Trump ruim zou winnen in Iowa, maar de meeste waarnemers legden 50 procent toch als de lat waarboven van een groot succes gesproken kan worden.

Nog niet alle resultaten zijn verwerkt, maar het ziet ernaar uit dat Trump rond de 51 procent zal behalen in de hyperchristelijke landbouwstaat waar hij in 2016 – het jaar waarin hij president werd – amper 25 procent scoorde. De kans is zelfs groot dat Trump in alle county’s van de staat de overwinning behaalt. Dus ook in het extreem christelijke westen van de staat waar DeSantis vast op rekende, en in de steden Des Moines en Cedar Rapids, waar meer mensen met diploma’s wonen, maar waar hij toch Nikki Haley klop





