Didier Reynders verliest voorzitterschap Raad van Europa door Russische invloed

‘Ik wil alle betrokken posten van harte bedanken voor de geleverde inspanningen.’ Eind juni 2019 stuurde toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een interne mail naar alle Belgische ambassades in Europa. Met 54 stemmen minder dan zijn Kroatische tegenkandidate had hij zonet naast het voorzitterschap van de Raad van Europa in Straatsburg gegrepen. Een onverwacht zwaar verlies, gegeven de moeite die de Belgische diplomatie in zijn kandidatuur had gepompt.

Een interne evaluatie over het fiasco kwam er niet, maar algemeen wordt aangenomen dat Reynders het pleit verloor door toedoen van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Rusland – sinds de grootschalige inval in Oekraïne geen lid meer van de Raad van Europa – koos met zijn 16 stemmen voor de Kroatische en nationaal-conservatieve tegenkandidate Marija Pejcinovic Buric en overtuigde ook andere landen ervan om niet op de voor Moskou kritische Reynders te stemmen. Lang hoefde Reynders niet te treure





SportVoetbal » / 🏆 18. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Didier Reynders wil Eurocommissaris blijvenVanaf 1 januari is België een half jaar voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Maar volgens Europakenner Steven Van Hecke begint België met een valse start.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Raad van State weigert spoedadvies te geven over stikstofdecreetHet stikstofdecreet gaat donderdag naar het Vlaams Parlement zonder finaal advies van de Raad van State. Die weigert in te gaan op de vraag om spoedadvies.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Migratieakkoord: mensen worden massaal opgesloten aan de grenzen van EuropaVolgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen worden mensen straks massaal opgesloten aan de grenzen van Europa. Ook kinderen. Dat is althans een deel van het nieuwe migratieakkoord.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Alexander De Croo: ‘Europa is vandaag onvoldoende in staat om basisopdrachten uit te voeren’Hoewel de Raad van de Europese Unie wordt voorgezeten door de vakministers van zowel de federale als de regionale overheden, zal ook premier Alexander De

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Een beeldschoon Brussel of het fictieve Belgravia: Amerikaanse kerstfilms kiezen een onbestaand Europa als decWat schreeuwt nog meer kerst dan sneeuw, liefde op het eerste gezicht en een vleugje magie? Europa natuurlijk, of toch als je moet afgaan op de nieuwe lichting Amerikaanse kerstfilms.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Turkse artsen houden steeds meer consultaties in Europa, ook in België: “Het is een ronselcampagne”Een tandpastalach, een weelderige haardos of zelfs een perfect zicht: Turkije belooft het allemaal. Het land investeert al jaren in gezondheidstoerisme en gaat daar steeds verder in. Zo hield een niet erkende Turkse oogarts de voorbije dagen ‘gratis’ consultaties in een Brussels hotel.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »