Didier Reynders wil Eurocommissaris blijven. Zijn meest geduchte concurrent? Premier Alexander De Croo, meent professor Europese politiek. Vanaf 1 januari is België een half jaar voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Maar volgens Europakenner Steven Van Hecke begint België met een valse start. ‘Zowel de regering-De Croo als de regering-Jambon begon met een brandend ambitieuze agenda aan haar kabinetsperiode.

Zij zagen het Europese voorzitterschap als het hoogtepunt van hun verwezenlijkingen. Vandaag moeten we helaas vaststellen dat ze het voorzitterschap vooral moeten gebruiken om hun blazoen op te poetsen. Europa vraagt al langer om bijvoorbeeld een fiscale hervorming en een aanpassing van het pensioensysteem, maar veel meer dan wat kosmetische veranderingen heeft men niet doorgevoerd.’ Eind juni trekken we naar de Europese stembus, en zowel de extreemrechtse als conservatieve fractie in het Europees Parlement staat in de peilingen op forse winst. Zou dat Europa grondig kunnen veranderen? Dat valt nogal mee





Knack » / 🏆 5. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Duitsland, Nederland en België willen samen het WK voor vrouwen organiserenAls Duitsland, Nederland en België in 2027 samen het WK voor vrouwen mogen organiseren, zou dat bestaande stadionprojecten een duw in de rug kunnen geven. De WK- kandidatuur kreeg de sloganmee. Voor België zijn er vier kandidaat-speelsteden: Brussel (met het Lotto Park van Anderlecht), Gent, Genk en Charleroi. Maar RSC Anderlecht wacht nog op een akkoord van de gemeenteraad

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

België vangt ruim 72.000 Oekraïense vluchtelingen opRuim 72.000 Oekraïense vluchtelingen verblijven in België onder tijdelijke bescherming. Per inwoner zijn dat er evenveel als bijvoorbeeld buurlanden Nederland en Liechtenstein, maar amper de helft van Duitsland. Dat blijkt uit de jongste cijfers die het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag heeft gepubliceerd.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Gérard Depardieu 'ondergedoken' in België na beschuldigingen van seksueel misbruikNu hij in Frankrijk weer zwaar onder vuur ligt door seksueel misbruik en vulgaire uitspraken in een documentaire op de Franse televisie, is acteur Gérard Depardieu ‘ondergedoken’ in ons land. Hij huurt een huis in Doornik maar heeft er amper contact met buren.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Op bezoek bij Paul en Betty, het eerste koppel zeearenden in BelgiëAlles wijst erop dat de zeearend volgend jaar voor het eerst sinds mensenheugenis in ons land zal broeden. De primeur is voor natuurgebied De Blankaart in Diksmuide.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Nicole de Moor: ‘Europees migratiepact betekent 20.000 asielzoekers minder in België’Maandag onderhandelt Europa verder over een migratiepact. Volgens staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) zou zo’n akkoord het aantal asielzoekers in België met twee derde verminderen. Maar ...

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Familie van gestorven cameraman in Gaza wil vanuit België klacht indienen tegen Israël bij Internationaal StraTijdens een Israëlische aanval op het zuiden van Gaza werd vrijdag een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Zijn familie, die in België woont, wil nu een klacht indienen bij het Internationaal Strafhof.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »