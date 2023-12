Gérard Depardieu 'ondergedoken' in België na beschuldigingen van seksueel misbruik

Nu hij in Frankrijk weer zwaar onder vuur ligt door seksueel misbruik en vulgaire uitspraken in een documentaire op de Franse televisie, is acteur Gérard Depardieu ‘ondergedoken’ in ons land. Hij huurt een huis in Doornik maar heeft er amper contact met buren. Gérard Depardieu (74), een van de grootste Franse acteurs ooit, woonde in 2013 ook al eens in ons land.

Hij gaf toen zelfs een groot buurtfeest toen hij zijn intrek nam in zijn pas gekochte en gerenoveerde woning in Néchin, net over de grens. Hij had er ook plannen om een wijnhandel te openen. Maar uiteindelijk bleef hij hier niet zo lang en verkocht hij het huis weer. Maar nu staat Depardieu in Frankrijk weer volop in het oog van de storm en is hij hier weer opgedoken – of eerder ondergedoken. De Franse Emmanuelle Debever, een van de eerste actrices die klacht indiende tegen Gérard Depardieu wegens seksueel misbruik, is namelijk vorige week op 60-jarige leeftijd overleden. Vermoedelijk is ze uit het leven gestap





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

België vangt ruim 72.000 Oekraïense vluchtelingen opRuim 72.000 Oekraïense vluchtelingen verblijven in België onder tijdelijke bescherming. Per inwoner zijn dat er evenveel als bijvoorbeeld buurlanden Nederland en Liechtenstein, maar amper de helft van Duitsland. Dat blijkt uit de jongste cijfers die het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag heeft gepubliceerd.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Duitsland, Nederland en België willen samen het WK voor vrouwen organiserenAls Duitsland, Nederland en België in 2027 samen het WK voor vrouwen mogen organiseren, zou dat bestaande stadionprojecten een duw in de rug kunnen geven. De WK- kandidatuur kreeg de sloganmee. Voor België zijn er vier kandidaat-speelsteden: Brussel (met het Lotto Park van Anderlecht), Gent, Genk en Charleroi. Maar RSC Anderlecht wacht nog op een akkoord van de gemeenteraad

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

De Croo pleit mee voor verdrievoudiging kernenergie, al doet België officieel niet meePremier Alexander De Croo (Open VLD) staat te blinken op de foto van de landen die drie keer meer kernenergie eisen, maar België ondertekent de verklaring niet. Daarvoor is er binnen de regering geen akkoord.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Scandinavië siert de top van meest vrouwvriendelijke landen ter wereld, maar hoe staat België ervoor?Het Georgetown university instituut voor vrouwen, vrede en veiligheid (GIWPS) en het privé-onderzoeksinstituut voor vredes- en conflictstudies (PRIO) in Oslo, Noorwegen bekeken hoe veilig het leven is voor vrouwen in 177 landen. De winnaar? Denemarken. En ook onze buurlanden Nederland en Luxemburg scoren goed over de hele lijn.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Groei vertraagt verder in Europa, België doet beter dan gemiddeldDe Europese Commissie heeft de groeiverwachting in de EU naar beneden bijgesteld voor 2023, tot 0,6 procent in plaats van 0,8 procent. België presteert beter: de groei zou in 2023 op 1,4 procent afkloppen. Maar met een begrotingstekort van 4,9 procent bengelt ons land onderaan de rij.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Frankrijk in rep en roer door camembert-rel: “Aanslag op culinair icoon”Grote paniek in Normandië: om de berg verpakkingsafval te verminderen, wil Europa tegen 2030 o.m. de houten doosjes van de camembert verbieden. “Een aanslag op een Frans culinair icoon”, klinkt het. Al is niets wat het lijkt...

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »