Duitsland, Nederland en België willen samen het WK voor vrouwen organiseren

Als Duitsland, Nederland en België in 2027 samen het WK voor vrouwen mogen organiseren, zou dat bestaande stadionprojecten een duw in de rug kunnen geven. Als ze het WK voor vrouwen in 2027 willen organiseren, moeten de Duitse, Nederlandse en Belgische voetbalfederaties op 8 december hun gezamenlijke bidbook indienen bij de wereldvoetbalbond FIFA. De WK- kandidatuur kreeg de sloganmee. Daarmee onderstrepen de drie landen dat ze een baanbrekend toernooi willen organiseren.

Met name op ecologisch vlak. 'De wedstrijden worden gespeeld in een compacte omgeving, nabij de grenzen van de drie landen. Het is de ambitie om het reizen te beperken en een duurzaam toernooi te organiseren', zo luidde het in de perscommunicatie. Voor België zijn er vier kandidaat-speelsteden: Brussel (met het Lotto Park van Anderlecht), Gent, Genk en Charleroi. Maar RSC Anderlecht wacht nog op een akkoord van de gemeenteraa





Zeer uitzonderlijk: noorderlicht met blote oog te zien boven België en NederlandOp verschillende plekken in België en ook in Nederland wordt het noorderlicht zondagavond waargenomen. Dat blijkt uit meldingen op sociale media.

Besnik is Back: hoe verging het de ex-trainer van Anderlecht na zijn vertrek uit België?Besnik is back. Besnik Hasi is de man die KV Mechelen uit het slop moet halen. De Albanese Kosovaar pakte met Anderlecht de titel en de Supercup in 2014, in 2016 verliet hij de Belgische competitie. Wat en waar spookte Hasi sindsdien uit? Na mislukte passages bij de Poolse en Griekse recordkampioen, zette hij voet op Saudische bodem.

Inflatie in Duitsland naar laagste niveau sinds augustus 2021De inflatie is in Duitsland in oktober naar het laagste niveau sinds augustus 2021 gedaald. Dat blijkt woensdag uit officiële cijfers.

Kennis van Engels in België gaat voor tweede jaar op rij achteruitDe kennis van het Engels bij volwassen niet-moedertaalsprekers in België daalt voor het tweede jaar op rij. Ons land zakt van de zesde naar de zevende plek, op 113. Dat blijkt woensdag uit de jaarlijkse English Proficiency Index (EPI) van het internationale taalonderwijsbureau EF Education First (EF).

