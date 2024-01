Amerikaanse presidentsverkiezingen: Nikki Haley zal niet deelnemen aan debatten zonder Trump en Biden

Op 5 november trekken de Amerikanen naar de stembus. Maar de weg naar de presidentsverkiezingen is lang en loopt via de voorverkiezingen en de nationale conventies van de Republikeinen en Democraten. Volg hier alle updates. Hebben 110.000 verkleumde Iowans op dag één al een punt gezet achter de Republikeinse voorverkiezingen? Vijf vaststellingen na de recordbrekende overwinning van Donald Trump.

Nikki Haley, de Republikeinse presidentskandidate die als derde eindigde bij de voorverkiezingen in Iowa, geeft in een post op X aan dat ze niet meer zal deelnemen aan debatten waar Donald Trump en Joe Biden afwezig zijn. "We hebben vijf geweldige debatten gehad tijdens deze campagne", schrijft de voormalige gouverneur van South Carolina. "Jammer genoeg heeft Donald Trump telkens zijn kat gestuurd. Hij kan zich nergens meer achter verstoppen." Trump weigerde de voorbije maanden deel te nemen aan debatten tussen de Republikeinse presidentskandidaten, maar organiseerde vaak tegelijk grote toespraken





