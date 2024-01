Trump sait déjà qui sera son colistier

Donald Trump a révélé à Fox News qu'il sait déjà qui sera son colistier lors des élections présidentielles de fin d'année. Il ne s'agira apparemment pas de Nikki Haley : Trump était d'accord avec une déclaration de Chris Christie selon laquelle elle serait 'anéantie'. Lors d'un événement de Fox News à Des Moines, l'ancien président a été interrogé mercredi soir sur les personnes susceptibles de devenir son vice-président. 'Je ne peux vraiment pas te le dire', a répondu Trump.

'Je veux dire, je sais qui ce sera.' Interrogé sur la possibilité de renouer des liens avec ses rivaux des primaires républicaines, il a répondu : 'Oh, certainement, je le ferai.' Trump a cependant précisé que son choix pour colistier ne se porterait pas sur Chris Christie, qui avait annoncé peu de temps auparavant qu'il retirait sa candidature à la présidence. 'Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ce serait un choc, Christie en tant que vice-président.' Nikki Haley, qui était ambassadrice américaine auprès des Nations Unies lorsque Trump était président, semble également devoir oublier la vice-présidence selon lui





