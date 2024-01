Donald Trump in de rechtbank voor strafrechtelijke immuniteit

Oud-president Donald Trump is dinsdag in de rechtbank verschenen op de hoorzitting over zijn eventuele strafrechtelijke immuniteit, en of hij kan worden vervolgd voor zijn rol in de bestorming van het Capitool. Volgens Trumps advocaten zou dat 'de doos van Pandora openen'. Volgens de speciale aanklager staat 'geen enkele president boven de wet'.

De politiek beladen hoorzitting voor het federale hof van beroep in Washington wordt door de meeste waarnemers gezien als een zoveelste verkiezingsstunt. Daar verscheen dinsdag oud-president Donald Trump om zijn advocaten nogmaals voor strafrechtelijke immuniteit te laten pleiten. Hij hoopt op die manier te vermijden dat hij als ex-president in maart wordt vervolgd voor zijn rol in de bestorming van het Capitool, drie jaar geleden. Volgens speciaal aanklager Jim Smith was het duidelijk de bedoeling om de Amerikaanse verkiezingen van 2020 te ondermijnen





