Trump leidt in peilingen in belangrijke staten voor presidentsverkiezingen

Volgens de peilingen van de Amerikaanse nieuwszender CNN staat Donald Trump voorop in twee belangrijke staten voor de presidentsverkiezingen. In die twee staten verloor hij nog in 2020.De voormalige Amerikaanse president Donald Trump haalt volgens een peiling van CNN momenteel meer stemmen in de staten Michigan en Georgia dan de huidige president Joe Biden. In 2020 won Biden nog in Georgia met een kleine marge. Maar momenteel geven meer kiezers de voorkeur aan Trump dan aan Biden.

Het verschil zou 49 procent tegenover 44 procent zijn. In Michigan, waar Biden met een ruimere voorsprong won, zou Trump momenteel de helft van de stemmen halen, terwijl Biden het moet doen met 40 procent. Maar in de staat geeft ook 10 procent aan dat ze geen van beide kandidaten steunen. De voorsprong die Trump momenteel heeft in beide staten komt grotendeels door een groep mensen die aangeven dat ze in 2020 geen stem uitbrachten.De peilingen betekenen volgens de politieke redactie van CNN weliswaar niet dat Trump op zijn lauweren mag ruste





Nieuwsblad_be » / 🏆 25. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.