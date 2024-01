Le directeur d'Antwerp, Marc Overmars, suspendu par la FIFA

La Fédération internationale de football (FIFA) suspend le directeur d'Antwerp, Marc Overmars, pour comportement inapproprié. Cependant, il n'est pas encore certain que le Néerlandais doive démissionner de son poste de directeur du football chez le champion belge. La suspension que Marc Overmars a reçue l'année dernière aux Pays-Bas pourrait être étendue au reste du monde. Cela signifie que la fédération belge devrait également adopter sa suspension. Cependant, cela n'est pas encore certain.

En tant que directeur technique, Overmars n'est pas membre personnel de la fédération, il n'est ni joueur ni entraîneur. En tant que directeur, il est cependant employé d'un club affilié à la fédération belge de football. Selon la décision de la commission disciplinaire néerlandaise, Overmars s'est vu infliger "une interdiction d'exercer toute fonction au sein de la fédération ou des organisations qui y sont liées". Cela laisse supposer qu'il est également suspendu en Belgique. Cependant, le Néerlandais peut se tourner vers le tribunal du travail s'il s'avère qu'une fédération de football souhaite lui imposer une interdiction de travail





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Antwerp pakt in de slotfase een verdiend punt tegen Anderlecht in uiterst aangename topperAntwerp en Anderlecht deelden de punten, maar het gelijkspel in de Bosuil had toch één winnaar: de neutrale kijker.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Antwerp verslaat Barcelona in knotsgekke slotfaseOnder leiding van 'Arturo' Vermeeren is Antwerp alsnog van de nul afgeraakt. Net als 58 jaar geleden klopte de Great Old het nog grotere Barcelona, na een knotsgekke slotfase, waarin Ilenikhena de onverhoopte winning goal maakte. Wat een stunt om de campagne af te sluiten!

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Met dank aan Toby Alderweireld: Antwerp pakt alsnog punt tegen Westerlo na dolle slotfaseDe laatste thuismatch van het jaar heeft opnieuw geen zege opgeleverd voor Antwerp. Wel het nodige spektakel. Invaller Stassin leek Westerlo met twee goals de zege te schenken in Deurne-Noord, maar in een dolle slotfase, waarin Antwerp meer dan één keer had kunnen scoren, sleepte aanvoerder Alderweireld een punt uit de brand voor de kampioen: 2-2.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Royal Antwerp FC verliest met 3-0 van GenkHet knotsgekke en formidabele 2023 van Royal Antwerp FC eindigt in mineur. De landskampioen keerde voor het eerst sinds de fameuze titelontknoping terug naar de Cegeka Arena, maar daar wachtte hen een koude douche. Het stamnummer 1 kwam nooit aan voetballen toe tegen Genk, dat heer en meester was. De 3-0 was niet overdreven en zeker niet onverdiend.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Bilan des grands clubs de Pro League : La Gantoise, l’Antwerp et GenkSuite de notre série sur le bilan des grands clubs de Pro League. Place à La Gantoise, l’Antwerp et Genk. Trois clubs qui doivent se retrouver en Champions Playoffs, le passage à six équipes rendant indispensable une présence parmi la crème de notre football. La cote de l’année 2023 : 8/10. Après avoir roulé sur les Europe Playoffs, voilà Hein Vanhaezebrouck reparti en mission pour conquérir le titre qu’il avait déjà remporté en 2015. Il n’a peut-être jamais eu un effectif aussi qualitatif à sa disposition, même s'il trouve toujours à redire sur la quantité de son noyau. Son équipe est encore engagée sur tous les fronts (comme le Club Bruges et l'Union Saint-Gillois). Attention aux blessures qui guettent et à la campagne européenne si elle s'éternise : historiquement, nos clubs belges ont du mal à briller durablement sur plusieurs tableaux. Le moment inoubliable : Le triplé de Gift Orban en Conference League. Début 2023, la Pro League découvre un extraterrestre nigérian arrivé de D2 norvégienne

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Clap de fin pour la Pro League version 2023Une année à la trame narrative riche, du titre sur le gong de l’Antwerp à la renaissance du Sporting d’Anderlecht, en passant par les déboires du Standard. Toute histoire a ses acteurs. En voici cinq qui ont particulièrement pris la lumière ces douze derniers mois. S’il ne fallait en citer qu’un, ce serait peut-être lui. Propulsé capitaine dès son arrivée à l’Antwerp en juillet 2022, Toby Alderweireld a transcendé l’effectif de Mark Van Bommel. Au point que le Great Old s’est offert le doublé Coupe – championnat au terme d’une saison 2022-2023 riche en rebondissements. Pas de quoi rassasier Alderweireld et ses coéquipiers, qui ont glané la Supercoupe au détriment de Malines. Serein, intransigeant défensivement et rarement pris en défaut, l’ancien (vraiment ?) Diable Rouge dirige cette saison encore l’une des meilleures arrière-gardes du pays. Lorsque c’est nécessaire, Toby enfile même son costume de buteur pour sauver des points précieux

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »