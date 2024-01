Voorverkiezingen in de Verenigde Staten beginnen met Republikeinse caucus in Iowa

Maandag beginnen de voorverkiezingen in de Verenigde Staten echt, met de Republikeinse caucus in Iowa. Acht dagen later, op 23 januari, volgt de primary in New Hampshire. Het lijkt een achterhoedegevecht te worden, vertelt onze reporter ter plaatse.is de huizenhoge favoriet in Iowa en New Hampshire – zal het publiek niet weghouden van de talloze politieke meetings.

In beide staten trotseren honderden kiezers het soms gure weer en nachtelijke ijs om kandidaten aan het werk te horen en aan een spervuur van vragen te onderwerpen. De grootste publiekstrekker beantwoordt geen vragen. ‘Ik maakte een van de recente meetings van Donald Trump in Iowa mee’, zegt politoloog Bob Beatty. ‘Het was een combinatie van een rockconcert en een verkleedpartij. Mensen stonden geduldig en opgewekt in de rij alsof het een optreden van Taylor Swift was.’ Beatty is als professor verbonden aan de Washburn University in Kansas, maar zijn onderzoeksterrein is de nabijgelegen staat Iow





Trump leidt in peilingen in belangrijke staten voor presidentsverkiezingenVolgens de peilingen van de Amerikaanse nieuwszender CNN staat Donald Trump voorop in twee belangrijke staten voor de presidentsverkiezingen. In die twee staten verloor hij nog in 2020.

Geweld in Gaza en discussies over Israël laaien op in Europa en de VSHet geweld in Gaza stopt niet, de discussies over Israël laaien alleen maar hoger op in Europa en de Verenigde Staten. Midden-Oosten-kenner en filosoof Ludo Abicht: ‘Tot mijn grote verbazing hoor ik mezelf zeggen: “Bravo, De Croo.”’ Liz Magill, rector van de University of Pennsylvania werd eind vorige week gedwongen tot ontslag. Ze had, net als de rectoren van Harvard en MIT, tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse parlement niet helder willen zeggen dat . Israël was altijd al een heel gevoelig onderwerp in de VS, maar net als in Europa werden de discussies sinds de aanslagen van 7 oktober helemaal een mijnenveld.Oproepen tot geweld zijn natuurlijk onaanvaardbaar. Rectoren moeten de vrijheid van meningsuiting verdedigen, maar er is wel een grens. In de Verenigde Staten moeten rectoren altijd extreem voorzichtig zijn. Ze staan aan het hoofd van misschien de belangrijkste universiteiten ter wereld, en kunnen makkelijk onder druk komen staan van hun raad van bestuur

Vlaams Belang-voorzitter zet Frank Creyelman uit de partij vanwege banden met Chinese geheime dienstenVlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft Frank Creyelman uit de partij gezet nadat bewijs is geleverd dat Creyelman hand- en spandiensten heeft geleverd voor de Chinese geheime diensten. Creyelman werd gevraagd om de relaties tussen Europa en de Verenigde Staten onder druk te zetten en om een conferentie over Taiwan te verstoren.

‘Ursula von der Leyen maakt de Europese markt kapot’Voor de Europese industrie was het geen al te best jaar, en al zeker voor de Belgische niet. Steeds meer bedrijven verkassen naar de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk.

Premier Alexander De Croo begint verkiezingscampagne in TexasDe Belgische premier Alexander De Croo (Open VLD) is zijn verkiezingscampagne gestart in Texas, Verenigde Staten. Hij bezocht onder andere de haven van Houston en vliegtuigconstructeur Lockheed Martin.

Vrouw uit Texas moet naar andere staat voor abortus vanwege strenge wetgevingEen vrouw uit Texas moet naar een andere staat reizen vanwege de strenge abortuswetgeving in de Verenigde Staten. Haar kind heeft een fatale afwijking en na een juridische strijd zag de vrouw geen andere opties meer.

