Chris Christie se retire de la course à la nomination républicaine

Chris Christie, le seul adversaire qui osait s'attaquer à Donald Trump, se retire de la course à la nomination républicaine cinq jours avant les premières primaires. Ses partisans se tourneront probablement vers Nikki Haley. Christie et les élections présidentielles, c'est une histoire capricieuse. L'homme corpulent à la langue bien pendue semblait suffisamment populaire en 2012 pour remporter la nomination, mais a décidé d'attendre encore quatre ans.

En 2016, sa chance était passée, car en tant que gouverneur du New Jersey, il avait collaboré rapidement avec le président Obama lors d'une catastrophe. Il l'avait même serré dans ses bras par gratitude - un péché mortel pour un républicain. Ensuite, l'ancien chouchou des républicains modérés a pris des tournants étranges. En 2020, il a même été le coach de débat de Trump. L'année dernière, il s'est révélé sous un tout nouveau jour : le seul républicain à oser s'attaquer aux méfaits de Trump et à le qualifier de danger pour la nation





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Donald Trump geweerd uit primary's in Colorado en MaineTwee van de vijftig VS-staten, Colorado en Maine, hebben duidelijk gemaakt dat Donald Trump niet mag deelnemen aan de komende primary's voor de presidentsverkiezingen. Burgergroepen hebben zaken aangespannen om Trump te weren op basis van een artikel dat stelt dat een persoon die eerder een eed van trouw heeft gezworen aan de Grondwet en vervolgens opstand en rebellie pleegt tegen de Grondwet, niet mag deelnemen aan verkiezingen.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Donald Trump in de rechtbank voor strafrechtelijke immuniteitOud-president Donald Trump is verschenen in de rechtbank voor een hoorzitting over zijn eventuele strafrechtelijke immuniteit en vervolging voor zijn rol in de bestorming van het Capitool. Zijn advocaten beweren dat dit 'de doos van Pandora zou openen', terwijl de speciale aanklager stelt dat 'geen enkele president boven de wet staat'.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Chris Smalls : l'ancien employé d'Amazon qui a défié Jeff BezosChris Smalls, ancien employé d'Amazon, est devenu célèbre pour avoir dénoncé les conditions de travail et les discriminations raciales dans l'entreprise. Il raconte son parcours et sa lutte contre le milliardaire Jeff Bezos.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Groen-parlementslid Chris Steenwegen opgepakt bij klimaatactie aan luchthaven van DeurneBij de actie van de klimaatactivisten van ‘Code Rood’ aan de luchthaven van Deurne is ook Vlaams parlementslid Chris Steenwegen van Groen opgepakt. Dat heeft covoorzitter Jeremie Vaneeckhout zaterdag gemeld.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Les tracas judiciaires de Trump avant l'élection présidentielleLes tribunaux américains se pencheront sur les tracas judiciaires de Donald Trump avant l'élection présidentielle de novembre. La Cour suprême du Colorado examinera la demande de Trump d'annuler une décision qui l'empêcherait de figurer sur les bulletins de vote.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Trump-advocaat Rudy Giuliani moet 148 miljoen dollar smaadgeld betalen aan twee verkiezingsmedewerkersGiuliani (79) vertelde tijdens een sessie in het parlement van de staat Georgia leugens over twee zwarte verkiezingsmedewerkers. Hij beschuldigde hen

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »