Geweld en gijzelingen in Ecuador na ontsnapping beruchte drugscrimineel

In Ecuador zijn al zeker tien doden gevallen door bendegeweld dat het land in zijn greep houdt sinds de ontsnapping uit de gevangenis van de beruchte drugscrimineel Adolfo ‘Fito’ Macias. Dinsdag drong een groep gemaskerde en zwaarbewapende mannen ook de televisiestudio van de openbare zender TC binnen, waar ze journalisten en andere werknemers gijzelden.

President Noboa riep dinsdag de staat van ‘intern gewapend conflict’ uit in het Zuid-Amerikaanse land, woensdag werden al 70 verdachten opgepakt.Het spel zit helemaal op de wagen in Ecuador na de verdwijning van Adolfo ‘Fito’ Macias, leider van de gewelddadige bende Los Choneros en een van de beruchtste criminelen van het land, uit zijn cel in een gevangenis in de havenstad Guayaquil. Naar aanleiding van die gebeurtenis kondigde president Daniel Noboa maandag de noodtoestand af, waardoor onder meer een samenscholingsverbod en een avondklok van kracht werden, en het leger kan patrouilleren op straat en in de gevangenisse





Ecuador roept noodtoestand uit nadat gevaarlijkste crimineel van het land uit de gevangenis ontsnaptIn Ecuador is José Adolfo Macías Villamar (44), beter bekend als Fito, uit de gevangenis ontsnapt. De leider van het drugskartel Los Choneros geldt als de gevaarlijkste crimineel van het Zuid-Amerikaanse land, waar de noodtoestand is uitgeroepen.

