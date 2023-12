Chris Smalls : l'ancien employé d'Amazon qui a défié Jeff Bezos

Lorsqu’il arrive pour notre interview, Chris Smalls, dents plaquées, lunettes noires griffées, bandana sur la tête et chaînes en or, semble sortir tout droit d’un clip de rap. Et pourtant, ce n’est pas pour son flow ou ses rimes que cet Américain est venu quelques jours en Belgique. Ce n’est pas non plus pour son look de star qu’il a été invité à la Maison Blanche par Joe Biden.

Si Chris Smalls est aujourd’hui célèbre dans le monde entier, c’est parce que cet ancien employé d’Amazon a combattu son ancien patron, le milliardaire Jeff Bezos pour dénoncer les conditions de travail, les salaires et les discriminations raciales qui règnent dans l’entreprise. Enfant des quartiers du New Jersey Christian Smalls, n’était absolument pas destiné à serrer la main d’un président. Il a grandi dans un quartier populaire de Hackensack. Sa mère élève seule ses deux enfants avec un emploi d’administratrice dans un hôpital. Il fréquente l’école publique et ambitionne une carrière de basketteur ou de footballeur pro jusqu’à ce qu’un chauffard mette fin à ses rêve





