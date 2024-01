Le ton monte entre Biden et Trump

Depuis ce week-end, le ton est encore un peu plus monté entre les deux favoris à l’élection présidentielle américaine. Le démocrate Joe Biden, qui lançait officiellement sa campagne, et son rival républicain Donald Trump se sont échangé des mots très durs par discours interposés.

Un week-end marqué aussi par le troisième anniversaire de l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 lors duquel les partisans de Donald Trump ont attaqué le cœur de la démocratie américaine pour protester contre le résultat de l’élection présidentielle et rejeter la victoire de Joe Biden. Suite à cela, Donald Trump a été inculpé par la justice fédérale en août dernier pour complot contre les États-Unis. Il a plaidé non-coupable et son procès s’ouvrira début mars. Cette journée divise toujours autant l’Amérique et fait l’objet de tout un tas de théories du complot. Joe Biden place sa campagne sur le thème de la défense de la démocratie. Ce n’est pas un hasard si, pour son premier discours de campagne de 2024, Joe Biden a choisi de s’exprimer vendredi, à la veille de cet anniversaire





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Donald Trump geweerd uit primary's in Colorado en MaineTwee van de vijftig VS-staten, Colorado en Maine, hebben duidelijk gemaakt dat Donald Trump niet mag deelnemen aan de komende primary's voor de presidentsverkiezingen. Burgergroepen hebben zaken aangespannen om Trump te weren op basis van een artikel dat stelt dat een persoon die eerder een eed van trouw heeft gezworen aan de Grondwet en vervolgens opstand en rebellie pleegt tegen de Grondwet, niet mag deelnemen aan verkiezingen.

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Biden op campagne: ‘Trump wil de geschiedenis stelen, zoals hij de verkiezingen wilde stelen’Biden reisde naar Valley Forge, Pennsylvania, waar George Washington en zijn troepen in 1777-78 overwinterden. Het Britse leger bezette op dat moment

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

“Democratie is nog steeds Amerika’s heilige plicht”, zegt grimmige Biden“In 2024 staat de democratie zélf op het spel.” Dat zei een sombere, maar vechtlustige Joe Biden in zijn eerste campagnespeech van deze verkiezingen. Van het woord oorlog wilde hij niet horen, maar Donald Trump verslaan is wel Amerika’s heilige plicht.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Biden vergelijkt Trumps retoriek met die van nazi-Duitsland: “Ze gebruiken exact dezelfde taal”De Amerikaanse president Joe Biden heeft Donald Trump ervan beschuldigd de retoriek van nazi-Duitsland te gebruiken. Dat zei hij vrijdag, tijdens een campagnebijeenkomst aan de vooravond van de derde verjaardag van de bestorming van het Capitool.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Recordaantallen sans-papiers bereiken de VS terwijl Biden en Congres naar oplossing zoekenTerwijl president Joe Biden en het Congres vergeefs naar een oplossing zoeken, bereiken recordaantallen sans-papiers de VS. Grensovergangen worden gesloten voor ‘gewoon’ verkeer omdat alle grenspolitie bij de registratie van asielzoekers nodig is.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Huis van Afgevaardigden keurt impeachmentonderzoek naar Biden goedHet Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag formeel ingestemd met een afzettingsonderzoek tegen president Joe Biden, die het over “een ongegronde politieke stunt” heeft. Zijn zoon Hunter Biden weigerde achter gesloten deuren te getuigen in de zaak en zal vervolgd worden voor minachting van het Congres.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »