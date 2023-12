Recordaantallen sans-papiers bereiken de VS terwijl Biden en Congres naar oplossing zoeken

Terwijl president Joe Biden en het Congres vergeefs naar een oplossing zoeken, bereiken recordaantallen sans-papiers de VS. Grensovergangen worden gesloten voor ‘gewoon’ verkeer omdat alle grenspolitie bij de registratie van asielzoekers nodig is. Het treinstation van El Paso, Texas. Sans-papiers wachten in een afgeschermd terrein op bustransport naar de stad van hun voorkeur. Het gaat doorgaans om Denver, Chicago of New York. Tussen 23 september en 11 december vertrokken 13.

000 migranten op deze manier met een doorgaans door de staat Texas betaalde bus naar steden met Democratisch bestuur. In totaal vertrokken in de genoemde periode 300 dergelijke bussen naar het noorden. El Paso is maar een van de grensplaatsen van waaruit bussen vertrekken. En de charterbussen zijn niet de enige mogelijkheid voor migranten. De migranten/asielzoekers die een sponsor in het binnenland kunnen voorleggen, worden met federaal geld geholpen om die te bereike





VS-Congres blokkeert hulp aan Oekraïne: Zelensky op spoedbezoek naar WashingtonEr ligt een groot pakket ter waarde van 106 miljard dollar voor in het Congres. Het grootste deel ervan – 61 miljard – zou naar Oekraïne gaan. De rest

Congrès du Parti socialiste : clash chez les camarades bruxelloisLe congrès du Parti socialiste entérinera ce dimanche, à Seraing, les décisions prises par les Fédérations ces deux derniers jours. Baptisé 'congrès des binômes' (ceux et celles qui conduiront les listes fédérales, régionales et européennes en juin 2024), il lancera officiellement la campagne des socialistes wallons et bruxellois. Et la campagne a démarré en mode clash chez les camarades bruxellois. L’actuel président du parlement bruxellois, Rachid Madrane, a claqué la porte de la session bruxelloise et renonce à se présenter en 2024, dénonçant la stratégie d’élaboration de la liste qui le reléguait à la cinquième place de la Région. Cela n’a pas empêché la désignation, déjà dévoilée ces derniers jours, d’Ahmed Laaouej, député-bourgmestre de Koekelberg, comme tête de liste aux élections en Région bruxelloise, en duo avec la ministre fédérale des Pensions, Karine Lalieux

Huis van Afgevaardigden keurt impeachmentonderzoek naar Biden goedHet Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag formeel ingestemd met een afzettingsonderzoek tegen president Joe Biden, die het over “een ongegronde politieke stunt” heeft. Zijn zoon Hunter Biden weigerde achter gesloten deuren te getuigen in de zaak en zal vervolgd worden voor minachting van het Congres.

De moeizame dans tussen Biden en Netanyahu: VS worden kritischer over oorlog in GazaBiden sprak dinsdag tijdens een fundraiser in Washington. ‘Hij (Netanyahu) is een goede vriend’, zei hij, ‘maar hij moet veranderen. Deze regering maakt

Donald Trump plant een tweede ambtstermijn en wil Joe Biden vervolgenVolgens de peilingen is de kans reëel dat Donald Trump volgend jaar opnieuw tot Amerikaans president verkozen wordt. Hij heeft aangekondigd dat hij een speciale aanklager wil aanstellen om huidig president Joe Biden en zijn familie te laten vervolgen.

L'absence de Joe Biden à la COP de DubaïL’éventualité d’une réélection en 2024 de Trump, dont on connaît le climato-scepticisme, influencera inévitablement l’issue de la COP de Dubaï. Donald Trump ? Non, Joe Biden, l’actuel locataire de la Maison Blanche. L’absence du démocrate, pourtant engagé dans la lutte contre le réchauffement, est dans les couloirs de la COP.

