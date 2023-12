L'absence de Joe Biden à la COP de Dubaï

L’éventualité d’une réélection en 2024 de Trump, dont on connaît le climato-scepticisme, influencera inévitablement l’issue de la COP de Dubaï. Donald Trump ? Non, Joe Biden, l’actuel locataire de la Maison Blanche. L’absence du démocrate, pourtant engagé dans la lutte contre le réchauffement, est dans les couloirs de la COP.

En réintégrant les accords de Paris, que son prédécesseur avait rejeté, et en faisant adopter un plan climat de près de 400 milliards de dollars, Biden était apparu – hormis son âge – comme le plus « vert » des derniers présidents américains. Il était présent à la COP 26 de Glasgow et à la COP 27 de Charm-el-Cheik. Nombre de ses collaborateurs, selon le, espéraient qu’il soit le premier président à assister à trois sommets au cours de son manda





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Donald Trump plant een tweede ambtstermijn en wil Joe Biden vervolgenVolgens de peilingen is de kans reëel dat Donald Trump volgend jaar opnieuw tot Amerikaans president verkozen wordt. Hij heeft aangekondigd dat hij een speciale aanklager wil aanstellen om huidig president Joe Biden en zijn familie te laten vervolgen.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

La rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping devrait avoir lieu le 15 novembreLe président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping devraient se rencontrer le 15 novembre à San Francisco pour le premier sommet entre les deux puissances depuis un an, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

La source: RTL sport - 🏆 10. / 63 Lire la suite »

‘President steunt een genocide’: Palestijns-Amerikaans Congreslid in de clinch met partijgenoot Joe BidenHet Amerikaanse Huis van Afgevaardigden berispt het Amerikaans-Palestijnse Congreslid Rashida Tlaib wegens haar uitspraken over Israël in de oorlog in Gaza. Volgens de progressieve Tlaib steunt president Joe Biden ‘de genocide van het Palestijnse volk’.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Recht op abortus helpt Democraten aan kiesoverwinningen, maar kan ook Joe Biden meesurfen op het succes?Ohio gaat het recht op abortus in zijn grondwet verankeren en ook in andere staten bleek datzelfde recht de drijfveer voor Democratische verkiezingsoverwinningen. Een opsteker voor Joe Biden, al blijft de vraag hoe de Amerikaanse president mee kan profiteren van het Democratische momentum.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Recht op abortus helpt Democraten aan kiesoverwinningen, maar kan ook Joe Biden meesurfen op het succes?Ohio gaat het recht op abortus in zijn grondwet verankeren en ook in andere staten bleek datzelfde recht de drijfveer voor Democratische verkiezingsoverwinningen. Een opsteker voor Joe Biden, al blijft de vraag hoe de Amerikaanse president mee kan profiteren van het Democratische momentum.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Xi Jinping et Joe Biden parleront de « paix et de développement » lors de leur sommetLe dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden discuteront de « la paix et du développement dans le monde » lors du sommet qui se tiendra cette semaine à San Francisco, a annoncé lundi Pékin.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »