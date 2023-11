Donald Trump plant een tweede ambtstermijn en wil Joe Biden vervolgen

Voormalig president Donald Trump houdt een meeting in Claremont, New Hampshire.Volgens de peilingen is de kans reëel dat Donald Trump volgend jaar opnieuw tot Amerikaans president verkozen wordt. Dat zorgt ook in Europa voor de nodige zenuwen. Zijn we dit keer wél voorbereid op een presidentschap van de onvoorspelbare Republikein? En of Donald Trump vol plannen zit voor een tweede ambtstermijn.

De voormalige Amerikaanse president, die nog altijd de grote favoriet is om de Republikeinse kandidaat te worden bij de presidentsverkiezingen van 2024, heeft al aangekondigd dat hij een speciale aanklager wil aanstellen om huidig president Joe Biden en zijn familie te laten vervolgen. Steven Cheung, Trumps uiterst strijdbare woordvoerder, verwoordde het als volgt in een reactie aan: ‘President Trump concentreert zich op het verpletteren van zijn tegenstanders in de Republikeinen voorverkiezing en zal vervolgensverslaan. President Trump is altijd opgekomen voor law and order, en voor de bescherming van de Grondwe





Les compléments de Vadot: Matthew Perry, Donald Trump et Donald TuskRetrouvez les dessins complémentaires de notre dessinateur de presse Nicolas Vadot. Cette semaine: Donald Trump, Donald Tusk et Matthew Perry

Eric Trump getuigt voor de rechter in fraudezaak tegen Donald TrumpEric Trump, de zoon van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, is donderdag voor de rechter in New York verschenen in de fraudezaak tegen zijn vader. Hij verklaarde eerst niets af te weten van de financiën van zijn vader, maar moest die verklaring later bijsturen.

Joe Biden appelle Israël à faire tout son possible pour épargner les civilsSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct.

Conflit israélo-palestinien: Joe Biden appelle Israël à faire tout son possible pour épargner les civilsLe président américain Joe Biden a affirmé mercredi qu’Israël avait non seulement le droit mais «la responsabilité» de se défendre après l’attaque sanglante du Hamas mais qu’il devait faire tout son possible pour épargner les civils palestiniens dans la bande de Gaza.

Joe Biden supprime des privilèges commerciaux à quatre pays d’AfriqueJoe Biden a décidé de supprimer l’accès de la République centrafricaine, du Gabon, du Niger et de l’Ouganda à certains privilèges commerciaux en leur reprochant des atteintes à la démocratie et aux droits humains, a annoncé la Maison Blanche.

