Congrès du Parti socialiste : clash chez les camarades bruxellois

Le congrès du Parti socialiste entérinera ce dimanche, à Seraing, les décisions prises par les Fédérations ces deux derniers jours. Baptisé 'congrès des binômes' (ceux et celles qui conduiront les listes fédérales, régionales et européennes en juin 2024), il lancera officiellement la campagne des socialistes wallons et bruxellois. Et la campagne a démarré en mode clash chez les camarades bruxellois.

L’actuel président du parlement bruxellois, Rachid Madrane, a claqué la porte de la session bruxelloise et renonce à se présenter en 2024, dénonçant la stratégie d’élaboration de la liste qui le reléguait à la cinquième place de la Région. Cela n’a pas empêché la désignation, déjà dévoilée ces derniers jours, d’Ahmed Laaouej, député-bourgmestre de Koekelberg, comme tête de liste aux élections en Région bruxelloise, en duo avec la ministre fédérale des Pensions, Karine Lalieu





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Miss Belgique 2024 : voici les 13 candidates francophones !Les 32 finalistes de Miss Belgique 2024 sont connues. Parmi elles, 13 francophones qui espèrent décrocher la couronne nationale le 24 février prochain.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

La Fédération Wallonie-Bruxelles offre un contrat à 77 sportifs de haut niveau pour 2024Le nouveau ministre des Sports francophone, Pierre-Yves Jeholet, a donné son feu vert à 77 sportifs de haut niveau pour l’année olympique, un de moins que l’an dernier. Parmi les recalés, Anne Zagré (athlétisme) et Logan Vanhuys (natation).

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

L'Italie joue son avenir en qualifications pour l'Euro 2024Cent quatre-vingts minutes pour trancher le sort des champions d’Europe en charge déconcertés par les qualifications manquées aux deux dernières coupes du monde, en 2018 et 2022 : du jamais-vu ! Au bout de ce laps de temps, soit l’Italie décrochera un ticket direct pour l’Euro 2024 (via la 2e place derrière l’inaccessible Angleterre), soit elle devra, une 3e fois, passer par les barrages, fatals contre la Suède en 2017 et contre la Macédoine du Nord en 2022.La Macédoine du Nord est précisément le premier des deux adversaires de la « Nazionale » ce vendredi. Plus encore que la consistance présumée de la sélection balkanique, c’est cette coïncidence qui a agité la veille des « tifosis ». Un nouvel épilogue psychodramatique apparaît à la fois lointain – accrochée ce soir, l’Italie serait alors contrainte d’aller s’imposer à Leverkusen contre l’Ukraine, lundi, son adversaire direct, au repos entre-temps – et plausible au vu des récents précédents évoqués

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Qualification de la Belgique pour l'Euro 2024 et les enjeux des barragesLes Diables rouges ont brillamment validé leur qualification pour l'Euro 2024 et le plateau des participants est presque complet. Il ne reste plus que trois places à pourvoir lors des barrages en mars. Tour d'horizon des équipes déjà qualifiées et des enjeux à venir.

La source: sudinfo_be - 🏆 1. / 74 Lire la suite »

Dacia wint de VAB-gezinswagenverkiezing 2024 in de categorie tot 25.000 euroHet Roemeense automerk Dacia, een budgetdochter van het Franse Renault, heeft de VAB-gezinswagenverkiezing 2024 gewonnen in de categorie tot 25.000 euro. In de twee andere categorieën ging het goud dan weer naar Chinese merken.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

EU-leiders verschuiven discussie over financiële steun voor Oekraïne naar begin 2024Op de top in Brussel zijn de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie in de nacht van donderdag op vrijdag uiteengegaan zonder deal over de toekomstige financiële steun voor Oekraïne. De Hongaarse premier Viktor Orbán lag opnieuw dwars. Begin volgend jaar hopen de leiders alsnog een deal met 27 lidstaten uit de brand te slepen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »