Iowa en New Hampshire: de eerste staten die voorverkiezingen organiseren

Al ruim 50 jaar spelen Iowa en New Hampshire vér boven hun gewicht, omdat het de eerste staten zijn die voorverkiezingen organiseren. Joe Biden heeft hen die primeur afgenomen. Dat valt niet overal in goede aarde. “We rouwen in stilte.”Nog een week of zo, en de rust kan weer neerdalen over Iowa. Dan is de caucus voorbij, en trekt het bezettingsleger van tv-ploegen en campagneteams weg.

Dan kan de verveling weer toeslaan in de slaperige landbouwstaat, die bekender is voor zijn eindeloze maisvelden dan voor zijn drie miljoen inwoners. Over drie jaar keert het circus weer terug. Iedere presidentiële cyclus opnieuw beginnen vanaf januari van het voorafgaande jaar de meest ambitieuze kandidaten uit het hele land die arme Iowanen te bestoken met mailings, folders en onophoudelijke persoonlijke bezoeke





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nikki Haley voert presidentscampagne in New Hampshire: ‘Ze heeft BIJNA mijn stem verdiend’Gary is een vrachtwagenchauffeur van een jaar of vijftig, en een partijloze kiezer. ‘Ik heb op Bill Clinton gestemd, op Obama, op Trump.’ Nu neigt hij in

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Voorverkiezingen in de Verenigde Staten beginnen met Republikeinse caucus in IowaMaandag beginnen de voorverkiezingen in de Verenigde Staten echt, met de Republikeinse caucus in Iowa. Acht dagen later, op 23 januari, volgt de primary in New Hampshire. Het lijkt een achterhoedegevecht te worden, vertelt onze reporter ter plaatse.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Amerikaanse presidentsverkiezingen maandag afgetrapt met Republikeinse voorverkiezing in Iowa: wie doet DonaldIn Iowa vindt maandag de Republikeinse caucus plaats, waarmee de race naar het Amerikaanse presidentschap officieel wordt afgetrapt. Er zijn nog vijf kandidaten in de running, maar volgens peilingen is er geen twijfel dat Donald Trump de eerste voorverkiezing op zijn naam schrijft.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Keukenhulp Joe (37) die onder auto Nick Bril terechtkwam bij The Jane ondergaat opnieuw spoedoperatieJoe Claridge (37), de keukenhulp van The Jane die maandag levensgevaarlijk gewond raakte bij een aanrijding door chef-kok Nick Bril aan het Antwerpse sterrenrestaurant, heeft dinsdagavond opnieuw een spoedoperatie moeten ondergaan. Dat vertelt zijn familie aan Het Laatste Nieuws.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

John Kerry trekt zich terug uit de regering van Joe BidenDe Amerikaanse klimaatgezant John Kerry trekt zich terug uit de regering van president Joe Biden. Hij wil zich inzetten voor de campagne van Biden om herkozen te worden.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Recordaantallen sans-papiers bereiken de VS terwijl Biden en Congres naar oplossing zoekenTerwijl president Joe Biden en het Congres vergeefs naar een oplossing zoeken, bereiken recordaantallen sans-papiers de VS. Grensovergangen worden gesloten voor ‘gewoon’ verkeer omdat alle grenspolitie bij de registratie van asielzoekers nodig is.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »