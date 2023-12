Problemen voor de campagne van Gov. Ron DeSantis in Florida

Nog voor er een primarystem is uitgebracht haasten commentatoren zich nu om zijn campagne te begraven. Wat is er misgegaan?citeert een naaste adviseur van DeSantis, Ryan Tyson, die aan meerdere mensen in zijn omgeving uitlegde dat de campagne aanbeland is op een punt 'waarbij de patiënt in comfortabele toestand moet gehouden worden', een verwijzing naar stervensbegeleiding.

De campagne ontkent in een mededeling dat Tyson deze uitspraak gedaan heeft, maar op basis van de meerdere bronnen houdtDe uitspraak kan nog ontkend worden. Veel moeilijker is het om de duik in de nationale en plaatselijke peilingen weg te praten, of de financiële en persoonlijke problemen waarmee de campagne worstelt. Gov. Ron DeSantis of Florida entered the year flush with cash and momentum. In the months since, internal chaos and Donald Trump's indictments have sapped even his most avid supporters.Enkele voorbeelden: de grootste financier van DeSantis, SuperPAC Never Back Down, heeft zopas alle tv-advertenties in de vroege staten Iowa, New Hampshire en South Carolina geschrap





