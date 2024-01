Ron DeSantis se retire de la course à la Maison Blanche

Ron DeSantis, gouverneur de Floride, se retire de la course à la Maison Blanche. Il l'annonce dans une vidéo sur X. Il met fin à sa campagne car il estime ne plus avoir aucune chance d'être nommé candidat à la présidence par les Républicains. "Il est clair qu'une majorité des électeurs républicains veulent donner une autre chance à Donald Trump.

" L'annonce de DeSantis intervient quelques jours avant les primaires républicaines dans le New Hampshire, où les électeurs pourront se prononcer mardi sur les candidats à la présidence, et fait suite à la première primaire républicaine de l'Iowa. Le gouverneur de Floride y a terminé deuxième avec 21% des voix. L'ancien président Donald Trump a obtenu un peu plus de la moitié des voix. Nikki Haley, gouverneur de Caroline du Sud, a terminé troisième. Trump remporte les premières primaires républicaines





