La Lune : un nouvel enjeu de conquête spatiale

Elle est l’objet de toutes les convoitises. Depuis des siècles, l’Humain rêve de la conquérir. Elle est à la fois si proche et si lointaine. Elle semble défier la Terre depuis la nuit des temps. On l’avait laissée tranquille pendant des décennies et voilà qu’elle revient au centre de l’attention. Mais qui est-elle ? La Lune bien sûr. Les Etats-Unis ont longtemps mené la danse spatiale.

Mais ils ont échoué début janvier à faire alunir Peregrine, cet engin destiné à déposer des charges à la surface de la Lune. La NASA et les acteurs privés qui collaborent avec elle sont aujourd’hui dépassés par d’autres pays. Le 19 janvier 2024, le Japon est devenu la cinquième Nation à toucher le sol de notre satellite naturel. Les Nippons ont d’ailleurs fait preuve d'une précision d'horloger puisque, on l’a appris ce 25 janvier, le petit engin spatial baptisé SLIM (pour Smart Lander for Investigating Moon) a touché le sol à environ 55 mètres de sa cible. Il embarque avec lui deux petits robots chargés d’analyser le sol lunair





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un nouvel appareil américain s'envole pour la LuneAprès plus de 50 années, un nouvel appareil américain s’est envolé avec l’objectif de se poser sur la Lune. Ce lundi à 2h18 heure locale, la fusée Vulcan Centaur a réussi son décollage depuis Cap Canaveral avec à son bord l’alunisseur Peregrine. Cette nouvelle fusée porte également avec elle de multiples enjeux tant scientifiques qu’économiques.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

‘Het spuwincident met Mathieu van der Poel: begrijpelijk maar niet slim’Als donderdag in de Duinencross in Koksijde renners door toeschouwers uitgescholden worden of met bekers bier en urine worden bekogeld, kunnen zij of hun

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Séismes au Japon : pourquoi la terre tremble-t-elle au pays du soleil levant ?Triste début d’année 2024 pour le Japon. Le pays pleure au moins 48 personnes suite au séisme survenu le...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Foules de fêtards célèbrent la nouvelle année à SydneyDes foules de fêtards ont commencé à faire leurs adieux à la turbulente année 2023, la plus chaude jamais enregistrée, marquée par l’essor de l’intelligence artificielle, la crise climatique et les sanglantes guerres à Gaza et en Ukraine. Les gens se sont rassemblés pour célébrer le nouvel an avec l'espoir de mettre fin au coût élevé de la vie et aux conflits mondiaux. À Sydney, plus d'un million de fêtards ont envahi le port, occupant tous les points de vue. Malgré le temps humide, les habitants de Sydney ont été ravis de voir le Harbour Bridge et d'autres monuments illuminés et colorés par huit tonnes de feux d'artifice. L'année 2023 sera marquée par des élections dans de nombreux pays et les Jeux Olympiques d'été à Paris. Elle a également été marquée par des catastrophes climatiques et par la première mission spatiale dans la région inexplorée du pôle Sud de la Lune.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

La guerre des talents : un enjeu majeur pour les entreprisesLes entreprises belges sont confrontées à une véritable guerre des talents, selon la Fédération des Entreprises de Belgique. Cette bataille pour attirer les talents est également observée dans le secteur des ressources humaines.

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Les plus riches doivent montrer l'exemple pour la lutte contre le dérèglement climatiqueDans son programme 2023, le Forum de Davos a relégué en bout de liste la question du climat, après l’intelligence artificielle, la croissance et la sécurité. Pour Julias Davis, des Patriotic Millionaires UK, les plus riches doivent montrer l’exemple pour la lutte contre le dérèglement climatique. En mettant la main à la poche et en faisant preuve de sobriété. En étant pompiers plutôt que pyromanes. Elle fait partie de ces rares personnes fortunées qui ont réellement pris conscience de l’enjeu climatique. Avocate de formation, Julia Davis investit dans des entreprises qui s’attaquent au réchauffement, en particulier celles qui sont actives dans l’économie circulaire. Après avoir vendu ses participations dans la société Osprey Europe (sacs à dos), la Britannique a lancé le fonds environnemental « We have the POWER » qui favorise une foule d’initiatives vertes et durables. Cet quinquagénaire dynamique est aussi membre des

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »