Dans son programme 2023, le Forum de Davos a relégué en bout de liste la question du climat, après l’intelligence artificielle, la croissance et la sécurité. Pour Julias Davis, des Patriotic Millionaires UK, les plus riches doivent montrer l’exemple pour la lutte contre le dérèglement climatique. En mettant la main à la poche et en faisant preuve de sobriété. En étant pompiers plutôt que pyromanes.

Elle fait partie de ces rares personnes fortunées qui ont réellement pris conscience de l’enjeu climatique. Avocate de formation, Julia Davis investit dans des entreprises qui s’attaquent au réchauffement, en particulier celles qui sont actives dans l’économie circulaire. Après avoir vendu ses participations dans la société Osprey Europe (sacs à dos), la Britannique a lancé le fonds environnemental « We have the POWER » qui favorise une foule d’initiatives vertes et durables. Cet quinquagénaire dynamique est aussi membre de





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La saison 2023 de cyclisme : les coureurs étrangers à l'honneurRevenons sur la saison 2023 de cyclisme à travers les performances des coureurs étrangers. Mathieu Van der Poel, Tadej Pogacar et l'équipe Jumbo-Visma se sont particulièrement distingués avec de grandes victoires. Van der Poel affiche six victoires pour l'année 2023, dont des étapes du Tour de Belgique, la SUPER 8 Classic, Sanremo, Roubaix et le Championnat du monde.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Les footballeurs qui ont annoncé leur retraite en 2023Retour sur les footballeurs qui ont annoncé leur retraite en 2023, avec un focus sur les champions du monde.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

De Fleur Moors à Toumani Camara, les dix révélations du sport belge en 2023L’année 2023 se termine, et l’heure est aux différents bilans. Ce samedi, la rédaction sport de la RTBF vous propose...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

L’Équateur, un pays dans les mains des narcotrafiquants, plongé dans le chaosAlors que des hommes armés ont fait irruption ce mardi 9 janvier sur le plateau d’une télévision publique de...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Le stress et les problèmes de santé mentale en augmentation dans les pays occidentauxSi nous avons tous besoin de séances de pleine conscience ou d’antidépresseurs pour faire face au stress et aux difficultés de la vie, c’est que quelque chose ne tourne pas rond, soutient Stephan Claes, psychiatre et chercheur sur le stress à la KU Leuven. Pour lui, il faut d’abord réapprendre à écouter son corps. De plus en plus de personnes dans les pays occidentaux souffrent de problèmes de santé liés au stress. Les listes d’attente chez les spécialistes de la santé mentale ne cessent de s’allonger. Et les chiffres font froid dans le dos: plus de, plus d’un million ingurgitent des antidépresseurs, alors que la moitié seulement en a besoin. A côté de cela, l’épuisement professionnel et les troubles qui en découlent sont aujourd’hui les principales causes d’invalidité en Belgique. Et d’ici à 2035, pas moins de 600 000 Belges seront atteints d’une maladie de longue durée., de la KU Leuven, s’étonne de ce phénomène social face auquel les médecins se sentent dépourvus

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

Les agriculteurs flamands protestent contre les nouvelles règles sur les émissions d'azoteLes agriculteurs flamands se rassemblent à Torhout pour une balade sur leurs tracteurs en direction de Bruxelles, afin de protester contre les nouvelles règles proposées pour réduire les émissions d'azote. Les agriculteurs bloquent les routes et descendent dans la rue un peu partout en Europe, bientôt en Wallonie. Contagion ? Réel désespoir ? Opportunisme ? L’avis détonant d’un spécialiste.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »