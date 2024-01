Qatargate: Un scandale de corruption secoue l'Europe

Ruim een jaar nadat speurders binnenvielen in het Europees Parlement in een onderzoek naar corruptie publiceren Le Soir-journalisten Louis Colart en Joël Matriche een boek over Valiezen met cash geld, afgeleverd in een appartementje vlak bij de basiliek van Koekelberg, of in een hotel aan de Koningstraat in Brussel. Dure reisjes, luxehotels, horloges, WK-tickets. Geheime ontmoetingen om de verdeling van ‘pralines’ te bespreken. Stiekeme opnames in hotellobby’s.

Welkom in het onwaarschijnlijke universum van Qatargate – het schandaal dat Europa op zijn grondvesten deed daveren toen speurders op 9 december 2022 huiszoekingen deden op verschillende plekken rond het Europees Parlement in Brussel. brachten de affaire samen aan het licht – onze onthullingen waren wekenlang voorpaginanieuws in verschillende Europese landen. Maar ook nadat het eerste stof was gaan liggen, zijn journalisten Louis Colart en Joël Matriche de ‘gerechtelijke marathon’ aanklampend blijven volge





Le Parlement européen approuve l'interdiction de la publicité trompeuse sur la durabilitéAvec une majorité écrasante, le Parlement européen a approuvé l'interdiction de la publicité trompeuse sur la durabilité. Le vert doit désormais être vraiment vert. En Europe, il existe 230 écolabels, dont seulement la moitié peuvent être vérifiés. Le reste est du 'greenwashing' : ils trompent le consommateur soucieux de l'environnement. À partir de 2025, cela sera terminé. Le Parlement européen a approuvé la directive avec une majorité écrasante de 593 voix pour, 21 voix contre et quatorze abstentions, qui vise à améliorer l'étiquetage des produits et à interdire l'utilisation de fausses allégations environnementales. Les États membres doivent encore donner leur approbation finale, mais cela est une formalité.

Van Charles Michel tot Georges-Louis Bouchez: de MR lijkt een partij van opportunistenVoor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez lijkt het erop of eronder op 9 juni. Ondanks zijn kwalijke reputatie moet de MR wiskundig onmisbaar zijn om van de oppositiebanken weg te blijven.

Charles Michel sera tête de liste MR à l'EuropeCharles Michel quittera la présidence du Conseil européen pour mener la liste MR aux élections européennes.

Accès aux soins : la Belgique, un des pires élèves en EuropeLe système de santé belge est qualifié de très inégalitaire avec une accessibilité qui s'est dégradée pour les plus bas revenus depuis la crise de 2008. Cet article examine si la situation s'est améliorée pour les classes les plus défavorisées en Belgique en termes d'accès aux soins et de coût.

Jusqu'où ira la montée de l'extrême droite en Europe ?Ce lundi 22 janvier, 'jusqu'où ira la montée de l'extrême droite en Europe ?' était la question centrale du débat dans le numéro spécial de 'Déclic' sur La Trois. En Europe, l'extrême droite participe au pouvoir dans 6 pays : L'Italie, la Hongrie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède, et plus récemment les Pays-Bas avec la victoire du PVV, le parti d'extrême droite de Geert Wilders aux législatives. En parallèle, la vague d'extrême droite continue de gagner du terrain dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, ou encore la Belgique. La question migratoire est au cœur des mouvements d'extrême droite avec des discours anti-immigration qui enferment les personnes dans des présupposés culturels ou religieux, en les définissant comme 'assimilables' ou 'non assimilables', comme l'a expliqué François Debras, politologue à l'ULiège

La guerre entre la Russie et l'Ukraine fait trembler l'Europe et le mondeSuivez les développements les plus importants de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine visite Kaliningrad et l'avion qui s'est écrasé en Russie aurait pu transporter des prisonniers de guerre ukrainiens.

