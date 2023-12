Foules de fêtards célèbrent la nouvelle année à Sydney

Des foules de fêtards ont commencé à faire leurs adieux à la turbulente année 2023, la plus chaude jamais enregistrée, marquée par l’essor de l’intelligence artificielle, la crise climatique et les sanglantes guerres à Gaza et en Ukraine. Les gens se sont rassemblés pour célébrer le nouvel an avec l'espoir de mettre fin au coût élevé de la vie et aux conflits mondiaux. À Sydney, plus d'un million de fêtards ont envahi le port, occupant tous les points de vue.

Malgré le temps humide, les habitants de Sydney ont été ravis de voir le Harbour Bridge et d'autres monuments illuminés et colorés par huit tonnes de feux d'artifice. L'année 2023 sera marquée par des élections dans de nombreux pays et les Jeux Olympiques d'été à Paris. Elle a également été marquée par des catastrophes climatiques et par la première mission spatiale dans la région inexplorée du pôle Sud de la Lune





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bilan 2023 : à Charleroi, 'la pire année' de Felice et le spectre des playdowns2023 rimera avec le retour des affaires de Felice Mazzu au Mambourg. Après son expérience écourtée au Sporting...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Lier répète l'action pour des arbres, des arbustes et des plantes grimpantes gratuitesLa ville de Lier répète son action pour des arbres, des arbustes et des plantes grimpantes gratuites. Chaque jardin, grand ou petit, peut faire une différence pour la nature et le climat.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Novak Djokovic éclabousse l'année 2023 de son talentNovak Djokovic a marqué l'année 2023 de son talent en remportant le Petit Chelem, en battant le record de titres en Grand Chelem et au Masters, et en étant le numéro un mondial pendant le plus grand nombre de semaines. Malgré la présence de la nouvelle génération de joueurs, Djokovic continue de dominer le tennis.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Max Verstappen conclut l'année 2023 avec une victoire à Abou DhabiMax Verstappen a remporté le GP d'Abou Dhabi, sa 19e victoire de la saison. Son équipier Sergio Perez n'a obtenu que 2 succès. Verstappen a établi de nombreux records et a dominé la saison.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

De Zlatan à Textor en passant par Paire et Lyles : le top 10 des punchlines sportives de 2023Critiques, dérapages, moqueries, revendications, provocation, humour : l’année sportive 2023 nous a réservé son beau...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

La saison 2023 de cyclisme : les coureurs étrangers à l'honneurRevenons sur la saison 2023 de cyclisme à travers les performances des coureurs étrangers. Mathieu Van der Poel, Tadej Pogacar et l'équipe Jumbo-Visma se sont particulièrement distingués avec de grandes victoires. Van der Poel affiche six victoires pour l'année 2023, dont des étapes du Tour de Belgique, la SUPER 8 Classic, Sanremo, Roubaix et le Championnat du monde.

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »