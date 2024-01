Un nouvel appareil américain s'envole pour la Lune

Après plus de 50 années, un nouvel appareil américain s’est envolé avec l’objectif de se poser sur la Lune. Ce lundi à 2h18 heure locale, la fusée Vulcan Centaur a réussi son décollage depuis Cap Canaveral avec à son bord l’alunisseur Peregrine. Cette nouvelle fusée porte également avec elle de multiples enjeux tant scientifiques qu’économiques. Autant dire que la conquête du satellite naturel de la Terre attire toujours les grandes nations historiques, et de plus en plus d’entreprises privées.

C’est un nouveau lanceur universel Premier décollage réussi pour la fusée Vulcan Centaur depuis la Floride. Ce nouveau lanceur a été développé par le groupe industriel privé United Launch Alliance (ULA). Durant son vol, Vulcan mettra sur orbite plusieurs satellites dont l’atterrisseur lunaire Peregrine de l’entreprise privée Astroboti





