La guerre des talents : un enjeu majeur pour les entreprises

Difficile d’échapper à ce mantra quand on s’intéresse aux enjeux liés à la gestion des ressources humaines : nos entreprises seraient confrontées à une véritable 'guerre des talents'. Pour la Fédération des Entreprises de Belgique, le principal lobby patronal du pays, c’est une évidence. 'La 'guerre des talents' fait de plus en plus rage , assène-t-elle dans un document produit avec le consultant Deloitte et la fédération de l’industrie technologique Agoria.

Nos entreprises se livrent depuis des années une bataille acharnée pour attirer les gens'. Les organisations patronales ne sont pas les seules à brandir ce concept de 'guerre des talents'. Beaucoup d’entreprises actives dans le secteur des ressources humaines au sens large s’en font régulièrement l’écho. Exemple, le secrétariat social Securex, qui explique sur son site Web 'Comment gagner la guerre des talents'. Ou encore le spécialiste du recrutement Walters People, avec cet avertissement : 'Dans la 'guerre des talents' d’aujourd’hui, il est crucial pour les organisations de disposer d’un processus de recrutement efficace





