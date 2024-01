Fouad Ahidar se présentera aux élections avec une liste régionale et fédérale

Le député bruxellois Fouad Ahidar, qui a quitté Vooruit fin de l'année dernière, se présentera aux élections avec une liste régionale et fédérale. Le poids lourd des votes de Jette n'a pas encore de nom de parti, mais vise au moins trois sièges et une participation au gouvernement. "Le parti a pris une direction qui ne correspond plus à mes valeurs fondamentales de solidarité, de justice, d'égalité et de liberté", a-t-il déclaré.

Auparavant, Rousseau lui-même s'était déjà distancé d'Ahidar, après que ce dernier ait minimisé l'attentat terroriste du Hamas en le qualifiant de "petite action". Un autre dossier plus ancien, à savoir l'abattage sans étourdissement, a coûté à Ahidar sa place au bureau du parti. Pour parler d'une liste, un seul candidat effectif suffit, "mais bien sûr, il y aura plus de personnes", rit Ahidar. Mieux encore : il vise au moins trois sièges au parlement bruxellois et est candidat pour faire partie de la majorité





